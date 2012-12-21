ادارات، بازار، حوزه و دانشگاه همه باید حسینی و عاشورایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت‌الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی که به مناسبت برگزاری چهارمین همایش مذهبی تجلیل از پیرغلامان، جوان‌غلامان، نوغلامان، سخنرانان و مدّاحان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) صادر شد، آمده است.



بسم الله الرحمن الرحیم



«وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلَالَةِ»



درود و تحیّات خداوندی بر امام و رهبر آگاه و مظلومی که با نثار خون پاک خود و فرزندان و یاران، مردم را از جهالت، گمراهی و تحیّر نجات داد. آری او خون خدا بود و باید برای بقای دین خدا، خون مقدّس خویش را فدا می‌کرد.



سلام بر آزاد مردانی که از این خون پاک و از اهداف مقدّس آن در طول چهارده قرن حفاظت نمودند و نگذاشتند این خون مقدّس از جوشش بیفتد؛ و سلام بر شاعران، مادحان، گویندگان و نویسندگانی که بسیاری از آنها با نثار جان خود از آرمان متعالی عظیم‌ترین حادثه غمناک بشریت پاسداری نمودند و بالاخره سلام و درود انبیاء الهی و فرشتگان مقرّب درگاه ربوبی و سلام اوصیاء و اولیاء بر چاکران و غلامان با اخلاص دربار ملکوتی و آستان فرشته‌پاسبان حضرت ابی‌الاحرار سید الکونین مصباح الهدی و سفینة النجاة ابی عبدالله الحسین صلوات‌الله و سلامه علیه.



عرض ادب و احترام دارم به عزیزانی که در این محضر نورانی و مجلس باشکوه ولایی که به عنوان تجلیل و تکریم از غلامان و سخنرانان و مدّاحان دربار حسینی تشکیل گردیده است شرف حضور دارند، چند نکته و مطلب را خدمت شما بزرگواران تقدیم می‌کنم:



نکته نخست این‌که یکی از عوامل مهمی که موجب حفظ و بقاء نهضت کربلا تا به امروز شده است مسئله شعر و شاعری است.



شاعران و مادحان تا به امروز در حرکت‌های بزرگ تاریخ و اظهار حق و کوبیدن باطل و روشن نگه‌داشتن شعله‌های قیام حق علیه باطل، نقش بسیار مهمّ و ارزنده‌ای‌ داشته‌اند.



برای اشعار سید حمیری‌ها، دعبل خزاعی‌ها، کمیت‌ها، محتشم‌ها و صدها شاعر شجاع و خود نفروخته نمی‌توان قیمت و ارزش مادی تعیین نمود.



نکته دوّم این‌که در این دنیای زودگذر هرکس باید برای خود الگو و اسوه‌ای برگزیند تا در راه او قدم برداشته و دنباله‌رو او باشد. چه بهتر که مولا و ارباب خود را از بهترین انسان‌ها و از پاکترین افراد روی زمین انتخاب نماییم؛ در این درگاه چاکری کرده و خود را مطیع و فرمانبردار آنها قرار دهیم و چه بهتر که بهترین ارباب و مولا را بندگی کنیم و غلام حلقه به گوش او باشیم که در یک کلمه باید گفت: بهترین ارباب حسین است و بس، که گدایی در این درگاه و چاکری او، پادشاهی و بی‌نیازی از تمکّن‌های مادی و قدرت‌های ظاهری است.



و آخرین نکته این‌که شما چاکران درگاهش در درجه اول قدر و منزلت خود را بدانید و آن را با هیچ‌یک از مناصب دنیایی و امتیازات ظاهری عوض نکنید و خدا را بر این افتخار بزرگ شاکر باشید.



شکر کنید که عمر خود را در این راه مقدّس می‌گذرانید و مشمول حدیث شریف حضرت امام صادق(ع) هستید که «مَنْ بَکی أو أبْکی أو تَباکی فَلَهُ الجَنَّة» و یا «مَنْ أنْشَدَ لِلْحُسَینِ علیه‌السلام شِعْراً فَلَه الجَنَّة»



شکر کنید که توانستید هدف آن امام عزیز را - که امر به معروف و نهی از منکر، اقامه صلوة و ایتاء زکات، احسان و انفاق به مردم، ایثار و فداکاری و بندگی و تقرّب به خداوند است- به مردم آموختید.



شما به مردم آموختید که امام حسین(ع)، شهید اخلاق فاضله و مکارم حمیده است؛ شهید صداقت و حقیقت و معنویت است و همه باید این اهداف والا را دنبال نماییم.



جامعه ما باید جامعه حسینی باشد؛ ادارات، بازار، حوزه و دانشگاه همه باید حسینی و عاشورایی باشد و به ندای منتقم خون پاک آن سرور آزادگان جهان حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء لبیک گفته و از منتظران واقعی آن حضرت باشیم.



والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته

6 صفر المظفر 1434 هـ.ق

لطف الله صافی