به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ذوالقدر در نخستین همایش ملی بندر خشک که ظهر پنجشنبه در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم برگزار شد گفت: از سال 84 بر اساس اصل 44 قانون اساسی، 13 شرکت متعلق به راه آهن جمهوری اسلامی به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده و کار واگذاری 2 شرکت نیز در حال انجام است و بخش های گوناگون راه آهن به تدریج به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.



وی درباره طرح اتصال سلفچگان به راه آهن سراسری نیز گفت: حدود 90 درصد زیرسازی‌های مربوط به اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به خط راه آهن سراسری کشور انجام شده است.



مشاور مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی گفت: خط راه آهن قم به مشهد دو خطه است اما خط راه آهن از قم به بافق و اصفهان به صورت تک مسیره بوده اما اگر سرمایه‌گذارانی مایل به مشارکت باشند دو خطه کردن این مسیر با امتیازات ویژه به آنها واگذار خواهد شد.



وی با اشاره به شروع مطالعه احداث 7 هزار کیلومتر در کشور اظهار داشت: با اتصال راه آهن سراسری به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان این منطقه به قطب اقتصادی برتر کشور تبدیل خواهد شد.



ذوالقدر حمل و نقل ریلی را بسیار مهم و مقرون به صرفه ارزیابی کرد و گفت: میزان مصرف سوخت در ترانزیت جاده‌ای هفت برابر حمل و نقل ریلی است و باید به این موضوع توجه داشت که هر رام قطار باری حدود 1500 تا 2000 تن کالا و بار جابجا می کند که با حمل و نقل جاده ای قابل مقایسه نیست.



وی در پایان آمادگی راه آهن جمهوری اسلامی را در ساخت و ایجاد بنادر خشک در کشور اعلام کرد.

