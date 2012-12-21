آئین شب یلدا درمالزی/ احیای سنت حسنه صله رحم

به گزارش خبرنگار مهر از کوالالامپور ، در این مراسم که به همت مسئولین امورتربیتی برگزار شد علاوه بردانش اموزان اولیا ، معلمان و خانواده کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.

این مراسم با قرائت قران اغاز شد و سپس دانش اموزان به اجرای نمایش "ننه سرما" پرداختند که این نمایش با اذیین بندی های خاص زمستان و گذاشتن کرسی با لحاف چهل تکه که توسط دانش اموزان مدرسه دوخته شده بود حال و هوای شب های سرد زمستانی در ایران را یاد اوری می کرد.

در ادامه این برنامه گروه ادبیات فارسی مدرسه به شرح تاریخچه این شب طولانی پرداخته و پس از ان مراسم حافظ خوانی و تفال زدن به دیوان حافظ انجام شد.

بر اساس این گزارش ، در پایان این مراسم دانش اموزان بصورت دسته جمعی سرود خواندند و به مناسبت میلاد با سعادت امام موسی کاظم (ع) توسلی به امام رضا (ع) جستند.

علاوه بردانش اموزان ، ایرانیان مقیم مالزی در کوالالامپور با تجمع در مجتمع فرهنگی ناب و نیز در محله های گوناگون این کشورمراسم شب یلدا را نیز برگزار کردند.

یلدا نخستین شب زمستان و طولانی ترین شب سال است که ایرانی ها از دوران باستان و در یک رسوم کهن و دیرینه این شب را جشن می گیرند و در هوای سرد و یخبندان زمستان، شادی و نشاط را به خانه های خود آورده و منازل خود را با حضور فامیل ها و دوستان گرم می کنند.

در این شب پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها نیز بر اساس سنت های قدیمی باتهیه مواد خوراکی و تنقلات خانه را برای استقبال از فرزندان و نوادگان می آرایند.

