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۱ دی ۱۳۹۱، ۸:۰۲

رای دادگاه بدوی تایید شد؛

حکم دادگاه مالزی به نفع شرکت هسته ای استرالیا/ پروژه خطرناک نیست

حکم دادگاه مالزی به نفع شرکت هسته ای استرالیا/ پروژه خطرناک نیست

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: یک دادگاه در مالزی شکایت تعدادی از ساکنین منطقه مجاور سایت فعالیت شرکت هسته ای لیناس استرالیا در این کشور را مردود دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، در پی طرح شکایت مردم منطقه ای در شهر کوانتان در ایالت پهنگ در خصوص خطرناک بودن فعالیت شرکت لیناس استرالیا، دادگاه مالزی درخواست تجدید نظر در صدور مجوز موقت فعالیت برای این شرکت را رد کرد.

با رای دادگاه شرکت لیناس استرالیا می تواند پروژه 800 میلیون دلاری خود را که برای دولت مالزی به عنوان سرمایه گذاری خارجی در صنایع با تکنولوژی بالا از اهمیت بالایی برخوردار است را ادامه دهد. 

پس از ارزیابی امنیت فعالیت شرکت هسته ای لیناس استرالیا در این کشور از سوی کمیته مشترک چهار وزارتخانه در مالزی موافقت برای فعالیت موقت این شرکت مشروط به انتقال تمام زباله های هسته ای به خارج از مالزی صادر شد و از سه هفته گذشته این شرکت فعالیت خود را آغاز کرده است.

شرکت هسته ای لیناس استرالیا قرار است عناصر معدنی خاص را از استرالیا وارد مالزی کرده و کار پردازش و فراوری این مواد را برای صنایع مختلف در این کشور انجام دهد.

گروههای مدافع محیط زیست پس از هشدار برخی کارشناسان در خصوص ناامن بودن این طرح برای سلامت عمومی اعتراضات وسیعی به اجرای این طرح در مالزی داشته اند و بارها در مقابل سفارت استرالیا در کوالالامپور تجمع کرده اند هر چند این اعتراضات با نزدیک شدن زمان انتخابات در مالزی رنگ و بوی سیاسی نیز به خود گرفته است.

کد مطلب 1771559

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