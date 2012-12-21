آمریکا برای آغاز روابط نظامی با میانمار اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، یک مقام نظامی آمریکا در پنتاگون با اعلام این مطلب ، گفت: این همکاری به احتمال زیاد به شکل آموزش برای افسران نظامی میانمار با تمرکز بر کمک های بشردوستانه خواهد بود.

این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، مدعی شد: حضور نیروهای آمریکایی در میانمار به طور قطع تقویت کننده روند اصلاحات در این کشور خواهد بود.

سفر ماه گذشته باراک اوباما به میانمار نشان دهنده موقعیت حساس و استاتژیک این کشور در همسایگی چین رقیب دیرینه ایالات متحده در شرق آسیا و تلاش این کشور برای تغییر در نقشه سیاسی شرق آسیا و اقیانوس آرام به منظور مقابله با گسترش نفوذ چین است.

مقامات آمریکایی پیش از این نیز اعلام کردند میانمار می تواند به به عنوان ناظر در تمرینات نظامی مشترک آمریکا و تایلند در سال آینده میلادی مشارکت داشته باشد.