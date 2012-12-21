نشست مشترک اساتید و محققان گلشن ابرار و معاونت بین الملل حوزه علمیه قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی، معاون بین الملل حوزه علمیه قم در این نشست گفت: بایسته های پژوهشی بین المللی می تواند در محورهای زیر مطرح باشد: نیازسنجی فرهنگی، شبهه شناسی بین المللی برای جواب دادن به شبهات وارده به اسلام و انقلاب، آشنایی با ادبیات علمی و فرهنگی ملل مختلف، توجه به امر ترجمه و ارتباط با نهادهای مرتبط با این زمینه، عنایت به استفاده از عرصه مجازی، دعوت از شخصیتهای خارجی برای تعامل و ارتباط بیشتر و شرکت محققان پژوهشکده در کنگره ها و همایشهای داخلی و خارجی.

وی تأکید کرد: کارهایی را باید در اولویت قرار داد که یکی از آنها سنجش سهم مؤسسات و پژوهشکده ها در صدور معارف اصیل اسلامی و انقلابی است. در این بین باید دانست که راه فعالیتهای فرهنگی برای حوزه و طلاب برخلاف تصور رایجی که در اذهان برخی است، بسته نبوده و باز است.

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر طبسی عضو برجسته شورای علمی و استاد ارزیاب گلشن ابرار، جامعیت مجموعه گلشن ابرار و وجود نویسندگان صاحب نام در این مجموعه را از نقاط قوت آن خواند.

وی همچنین تجلی روشنگری خدمات علمای شیعه در این موسوعه، برجسته سازی نقش عالمان شیعه در مجاهدات ضد استبدادی و ضد استعماری، هدایت و ارشاد مردم توسط آنها، نقش خون سرخ علمای شیعه در آبیاری درخت اسلام، احیای سنت نبوی و احیای احادیث اهل بیت، تقدّم شیعه در علوم و فنون مختلف از جمله فقه، اصول، لغت، اصول فقه، تفسیر، کلام و... را از مزایای این مجموعه دانست.

سخنران بعدی حجت الاسلام والمسلمین ناصرالدین انصاری قمی، عضو شورای علمی گلشن ابرار، بود. وی با اشاره به اهمیت علم تراجم الرجال و اینکه سرگذشت علمای دین باعث عبرت و الگوپذیری می شود، بر نگارش شرح حال علمای کمتر شناخته شده، توصیه کرد و گفت: باید موانع کندی چاپ مجلدات آماده شده گلشن ابرار رفع شده و حتی در مراحل بعد، ضرورت دارد این مجموعه به زبان های متداول مسلمانان از جمله عربی، اردو، انگلیسی و... ترجمه شود.

وی همچنین تصریح کرد: به بهانه احیای نام اسلاف و گذشتگان، نباید از پرداختن به شرح حال معاصران دوری گزید و غفلت نمود. نکته مد نظر استاد انصاری، منطقه محوری شرح حال نویسی علمای شیعه بود، به این بیان که اصل اولی این باشد که شرح حال علمای هر منطقه به محققان تراجم نگار همان منطقه محول و واگذار شود.

حجت الاسلام والمسلمین باقری بیدهندی عضو شورای علمی گلشن ابرار، ضمن تحسین تلاش محققان این مجموعه، پیشنهاد کرد: اگر کارگاه تراجم نگاری برگزار شود مطمئنا در بالاتر رفتن عیار علمی و کیفی پژوهش محققان، موثر خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین جودتی، مدیرگروه گلشن ابرار پژوهشکده، ضمن گزارشی به ذکر سابقه طرح گلشن ابرار پرداخته و همچنین از طرح در دست تهیه گلشن بانوان خبر داد.

وی از برنامه جدید گروه گلشن ابرار با نام گلشن استانی خبر داد و گفت: برنامه های دیگری نیز در بخش گلشن ابرار در دست است که ازجمله می توان به گلشن وعاظ، گلشن عالمان شهید و ترجمه عربی مجموعه گلشن ابرار تحت عنوان روضه الابرار اشاره کرد.

همچنین وی تصریح کرد: گلشن ابرار حاضر است در زمینه فعالیتهای بین المللی و فرامنطقه ای عالمان شیعه با معاونت بین المللی حوزه تعامل و همکاری داشته باشد.