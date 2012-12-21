نشست «دفاع از واقع گرایی مستقیم در ادراک حسی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این نشست، بحث علمی در چیستی فرآیند ادراک حسی و نحوه ی ارتباط مدرک با پدیده ها یا امور حسی ذکر شده است.

اشاره به چیستی ادراک حسی، اشاره به دیدگاه های مطرح در خصوص فرآنید ادراک حسی؛ پدیدارگرایی، نظریه قیدی، نظریه های فصلی و واقع گرایی مستقیم و دفاع از واقع گرایی مستقیم از جمله محورهای این جلسه علمی است که سخنران آن یاسر پوراسماعیل عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می باشد.

پور اسماعیل سعی می کند در این نشست علمی به این سئوال پاسخ گوید که آیا واقع گرایی مستقیم در باب ادراک حسی معقول و قابل دفاع است؟

نشست یاد شده چهارشنبه 6 دی ماه از ساعت 10 الی 12 در سالن اجتماعات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه واقع در قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، جنب دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود و شرکت عموم علاقه مندان در آن آزاد است.