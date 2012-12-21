اجرای طرح ارتقا ایمنی موتورسواران در مازندران/ تجهیز راهها به دوربین های پلاک خوان

مجید رضا نصرالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای نخستین بار در مازندران، طرح ارتقا ویژه موتورسواران در محورهای برون شهری استان اجرا خواهد شد.

وی افزود: با توجه به سهم 23 درصدی تلفات موتورسواران در محورهای برون شهری مازندران و با توجه به اینکه عمده تلفات این گروه در حوزهای سنی 21 تا 30 سال اتفاق می افتد، اقدامات فرهنگی و آموزشی در محورهای پرحادثه از حیث تلفات موتورسوار صورت خواهد گرفت.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران تصریح کرد: از آن جمله می توان به برگزاری مانور روستای ایمن در 12 روستای معرفی شده از سوی فرمانداریهای شهرستانهای ساری، بابل، آمل، نوشهر، تنکابن و نکا با همکاری و هماهنگی دهیاریها اشاره کرد.

نصرالله نژاد افزود: در مانور مذکور آموزش به خانواده ها در حوزه خطرات رانندگی غیر ایمن با موتور سیکلت و نمایش آموزشی، سرگرمی و توزیع ادوات ایمنی موتور نظیر کلاه ایمنی و شبرنگ آشکار ساز جهت نصب در بدنه موتور انجام می شود.

درج مشخصات صاحبان کالا در بارنامه صادره



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مازندران در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که بر اثر عدم درج صحیح اطلاعات جابجایی کالا از قبیل نرسیدن بار به مقصد، عدم امکان ردیابی دقیق حمل کالاهای قاچاق، احتمال صدور بارنامه های صوری مشکلات مربوط به آن گریبانگیر تمامی ذینفعان اعم از راننده، شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا و سازمان متبوع می شود.

وی بیان داشت: بر اساس مکاتبات دفتر فناوری اطلاعات و دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص الزام شرکت های حمل و نقل کالا به ثبت کد ملی و کد شناسایی فرستنده و گیرنده کالا در سیستم صدور بارنامه این امیز در اداره کل در حال اجرا است.

نصرالله نژاد از جمله اقدامات اداره کل در این خصوص را برگزاری جلسات متعدد با تشکل های صنفی، کانون انجمن های صنفی، شرکت های حمل و نقل کالا و اتحادیه حمل بار استان ذکر کرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران تصریح کرد: به تمامی شرکت های حمل و نقل کالای استان مازندران نسبت به درج کد ملی یا کد شناسایی فرستنده و گیرنده کالا در هنگام صدور بارنامه اقدام می کند و از لحاظ نرم افزاری مشخصات کامل گیرنده و فرستنده و مندرجات بارنامه را تکمیل نکنند نمی توانند اقدام به صدور بارنامه بر خط کنند.

نصرالله نژاد افزود: در حال حاضر 131 شرکت باربری فعال در مازندران مشغول فعالیت هستند.

تجهیز راههای استان به دوربین های پلاک خوان



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران گفت: این اداره کل در نظر دارد جهت کنترل تردد وسایل نقلیه باری و نظارت هر چه بیشتر بر عملکرد آنها، نسبت به تجهیز محورهای پرتردد این گروه از وسایل نقلیه به سامانه دوربین های پلاک خوان در دستور کار قرار گرفت و در فاز دوم تا پایان امسال، تمامی محورهای مواصلاتی استان به این سامانه تجهیز می شود.

وی بیان داشت: این سامانه که یکی از تجهیزات سیستم های حمل و نقل هوشمند محسوب می شود می تواند پس از برداشت تصویر از خودرو عبوری، با استفاده از الگوریتم های پیشرفته پردازش تصویر، شماره پلاک را شناسایی و ثبت کند.

نصرالله نژاد گفت: با تطبیق بارنامه صادر شده خودروهای عبوری و پلاک ثبتی در سامانه دوربین های پلاک خوان عملیات کنترل و ثبت مکانیزه شده و حذف عامل انسانی موجبات ارتقا کیفیت کنترل وسایل نقلیه را فراهم می آورد.