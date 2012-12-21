یونان: شعر در صف ایستادن نیست، برهم زدن صف است

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین نشست ادبی عصر روشن، عصر دیروز پنجشنبه 30 آذر با حضور شاعران مختلف در محل کتابسرای روشن برگزار شد.

رسول یونان در بخش دوم این برنامه که میزگرد بررسی زبان شعر امروز بود، گفت: وقتی از زبان حرف می‌زنیم، از عامل‌ها و نقش‌های زبانی حرف می‌زنیم که در مقابل نقشه‌های زبانی وجود دارند. چیزی که مهم است، ارتباط است. در بحث ما هم ارتباط پیام با زبان شعری مهم است. وقتی شاعری شعر می‌گوید، اگر از نقشه‌های 6 گانه زبان، بیشترین توجه را به پیام داشته باشد، به نظر قدما این‌جاست که نزدیک به شکل‌گیری شعر است.

وی افزود: ساختارگرایان و فرمالیست‌ها ادبیت را فقط در شیوه ارائه بررسی و تبیین کردند. آن‌ها معتقد بودند ادبیت بیشتر بازی زبانی است یعنی بیشتر پیچیدگی در اشکال و واژه‌هاست. این گروه نماینده‌های خوبی در دنیا داشتند. این ساختارگرایی تا جایی پیش رفت که گفتند زبان معیار را دگرگون کنیم و اگر هم نمی‌توانیم آن را دگرگون کنیم، به حاشیه برانیمش. این گروه ترجمه‌ناپذیری را حسن شعر می‌دانستند. تا این که فرمالیست‌ها هم مثل بقیه مکاتب کم کم دچار تحول شدند چون با مارکسیسم آشنا شدند. دیدند کارشان جلو نمی‌رود و بعد از آن بود که گفتند متن نباید از عقیده جدا باشد.

این شاعر در ادامه گفت:‌ در مقابل این گروه، عده‌ای به موازات حرکت می‌کردند که دوست داشتن ساده بنویسند و ساده شعر بگویند. این گروه سادگی را از زبان فلسفه می‌دانستند. دو چالش مهم از چالش‌های این روزها این است که گروهی می‌گویند ما ساختارگراییم، پیچیده حرف می‌زنیم و می‌خواهیم مخاطب را به فکر فرو ببریم. عده‌ای هم می‌گویند ما نگران سلامتی زبان هستیم و می‌خواهیم در وقت صرفه‌جویی کنیم. گاهی اوقات شعر ساده، به ساده‌انگاری تنزل پیدا می‌کند. یعنی هیچ چیزی نیست جز صلح جزئی بین واقعیت، رویا و زبان. همین‌طور برای دشوارنویس‌ها چیزی نیست جز دشوارنویسی و فردمحوری محض.

فاکنر یک دشوارنویس است، همینگوی یک سهل‌نویس

سراینده مجموعه «کنسرت در جهنم» گفت: این چالش‌ها همیشه بوده است. اما برگ برنده با کیست؟ فکر می‌کنم ایجاد این بحث‌ها برای این است که ادبیات برای ما مهم است. اسنایدر می‌گوید آیا ما باید به مدل ماشین بدل شویم؟ در مقابل ساده‌نویس‌ها هم نظریاتی هست از جمله این که آیا هرچه بنویسیم،‌ شعر است؟ فاکنر یک دشوارنویس است. همینگوی یک سهل‌نویس است. هر دو هم ستاره‌های ادبیات هستند ولی این دو گاهی بهانه می‌شوند برای توهین و تحقیر. ادبیات به توهین و تحقیر کاری ندارد و کسانی که به واسطه نویسندگان و شاعران مختلف به یکدیگر و عقاید یکدیگر توهین می‌کنند، بحث ادبی نمی‌کنند.

یونان در بخش دیگری از سخنانش گفت:‌ شعر بر هم زدن صف است؛ در صف ایستادن نیست. شعر تبیعت از زبان نیست که بخواهیم به خاطر سرودنش متهم شویم. اول شعر گفته می‌شود و بعد از آن است که قراردادها و نقد و نظریه‌ها منتشر می‌شوند. البته گاهی اوقات ایراد به خود ما برمی‌گردد و مشکل تنبلی و کم‌کاری خودمان است. ما 50 شعر می‌گوییم، پس به اندازه همان 50 شعر سواد داریم. اما هرچه بیشتر شعر می‌گوییم، افق‌های بیشتری مقابلمان باز می‌شود. سوال من این است که آیا مخاطب در تولید اثر مشارکت دارد یا خیر؟ مخاطب را دست کم نگیریم. آیا باید همیشه و هرجا ناشرها یا مخاطب‌ها را محکوم کنیم یا نگاهی هم به خودمان داشته باشیم؟

خداحافظی با عصرهای روشن

در پایان این مراسم هرمز همایو‌ن‌پور مدیر کتابفروشی روشن گفت: الان که جلسه آخر عصر روشن است، می‌خواهم از همه تشکر کنم و بگویم نکته‌ای که من را تشویق کرد که به این جلسات ادبی بیایم،‌ داستانی است که می‌خواهم برایتان بگویم تا بدانید آدم‌هایی مثل من که سن‌شان زیاد است، تحت تاثیر این وقایع قرار می‌گیرند. آن داستان هم این بود که سال گذشته، در یکی از جلسات عصر روشن، یکی از دوستان سخنرانی می‌کرد که گویی عقایدش با عقاید حاضران در جلسه، همخوانی چندانی نداشت. من خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم آن آقا حرف‌هایش را منطقی بیان کرد و دیگران هم منطقی پاسخ‌هایشان را دادند. جلسه هم دوستانه تمام شد. این برایم خیلی مهم بود. چون زمان ما چنین چیزی سابقه نداشت و حوصله‌ها بسیار کم بود.

وی افزود: اخیرا کتاب «معنای معنا» منتشر شده است که در ارتباط با موضوعات اصلی این جلسات یعنی نقد، است. این کتاب به ویژه در حوزه نقد و نقادی بسیار راهگشا و سودمند است. به ویژه که در شرح تئوری‌های نقد از ارسطو و افلاطون تا امروز، مطالب مفصلی دارد. این کتاب نقد کوبنده‌ای به حافظ شاملو دارد اما در ابتدایش از او و خدماتش در ادبیات، ستایش می‌کند.

همایون‌پور گفت: این موضوع برایم بسیار جالب بود که سعی کنیم، به عنوان روش کار کسی را به کل نفی نکنیم. بالاخره هم متنی نکات مثبت و منفی دارد. این شرایط و این حوصله در نقد هم عمومیت زیادی در جامعه ما ندارد ولی همین که یک اقلیتی در این زمینه تشکیل شود، میمون و مبارک است.