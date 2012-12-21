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۱ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

معصومی:

ساماندهی 80 درصد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در زنجان

ساماندهی 80 درصد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از ساماندهی 80 درصد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در این استان تا آخر سالجاری خبر داد.

علی معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان زنجان 22 هزارو 98 واحد صنفی پروانه کسب الکترونیکی دریافت کرده اند. 
   
 وی ادامه داد: واحدهای صنفی این استان در قالب چهار مجمع امور صنفی و 119 اتحادیه فعالیت می کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: 266 جواز تاسیس طی هشت ماهه امسال در استان زنجان صادر شده است.
 
 معصومی در ادامه در خصوص وضعیت صنعت در استان زنجان، افزود: میزان سرمایه‌گذاری برای پروانه‌های بهره‌برداری در استان زنجان یک هزار و 136 میلیارد و 469 میلیون ریال برآورد شده است که  سه فقره جواز تاسیس واحد فنی نیز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر شده است.
 
وی با بیان اینکه یک فقره پروانه واحد فنی طی هشت ماه امسال در استان زنجان صادر شده است ادامه داد: در مجموع برای سه نفر در این واحد اشتغالزایی شده است.
 
معصومی  با اشاره به اینکه مجوز 15 طرح توسعه با سرمایه‌ای بالغ بر 372 هزار و 843 میلیون ریال در استان زنجان صادر شده است، ادامه داد: 352 فرصت شغلی در این طرح‌های توسعه ایجاد می‌شود.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه 2 فقره پروانه طراحی طی هشت ماه امسال در استان زنجان صادر شده است، یادآور شد: در مجموع برای شش نفر اشتغالزایی می‌شود.
 
معصومی افزود: هفت مورد واحد راکد در استان زنجان شناسایی شده است.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان مجموع جوازهای تاسیس استان زنجان را بیش از هزار فقره برشمرد و افزود: در مجموع بر اساس این جوازهای تاسیس برای 39 هزار و 178 نفر اشتغال ایجاد شده است.
کد مطلب 1771578

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