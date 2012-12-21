به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز پس از شکست تیم فوتبال این باشگاه برابر داماش گیلان در مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور با صادر کردن بیانیهای، بصورت رسمی از مدیریت این باشگاه تبریزی استعفا کرد.
در بیانه صادر شدن از سوی جعفری آمده است:" در طول حضور 2 و نیم سالهام در تراکتورسازی به عنوان فرزند دیار غیور آذربایجان، سعی در افتخار آفرینی برای مردم مهربان و طرفداران تراکتور داشتهام اما امروز احساس میکنم صحبت مجری خوب صدا و سیما بعد از اتمام بازی داماش – تراکتور در جام حذفی که گفت: به اندازه کافی صدا و سیما و سایتها سکوت کردهاند و به مدیرعامل فرصت دادهاند..." صحیح و بجاست. "
در ادامه این بیانیه میخوانید:" بله، قبول دارم اگر پنالتی زن خوب میآوردم و یا دیوار دفاعی خوبی آماده حضور در میدان داشتم، تراکتورسازی حتما برنده این بازی بود اما به هر حال مسئولیت حذف تیم پر قدرت تراکتورسازی از جام حذفی را میپذیرم و از مردم هم عذر خواهی میکنم."
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در بخش دیگر این بیانیه تاکید کرد:" بنده تا زمانی که فکر میکردم بودنم مفید و موثر است، با مشکلات جنگیدم اما حالا که به گفته نماینده صدا و سیما، مشکل بندهام، دیگر نمیخواهم با بودنم باعث تضعیف تیم پر قدرت و محبوب تراکتورسازی باشم که مطمئنم یکی از مدعیان اصلی لیگ برتر بوده و خواهد بود."
جعفری در بخش پایانی این بیانیه اعلام کرد:" از خدای منان آرزومندم با حضور مدیری با قدرت و توانمند که در خطه آذربایجان هم کم نیست، روند رو به رشد تراکتورسازی همچنان ادامه یابد. وجدانم راحت است زیرا همه داشتههایم را وقف تراکتور، هواداران و شادی مردم کردم. از تمامی هواداران عزیز تراکتور که جعفری را تاکنون حمایت کرده و مشوق او برای مبارزه با مشکلات و ارتقا جایگاه تراکتور در فوتبال ایران بودهاند، سپاسگذارم و از آنها حلالیت میطلبم."
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