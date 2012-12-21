  1. جامعه
۱ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

عملیات سحرگاهی برای مهار آتش سوزی در کارخانه

عملیات سحرگاهی برای مهار آتش سوزی در کارخانه

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از مهار آتش سوزی کارخانه پلاستیک سازی در پایتخت خبر داد.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 5 و 55 دقیقه امروز آتش سوزی در یک کارخانه پلاستیک سازی در زمان آباد میدان دانشگاه به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.پس از این تماس آتش نشانان سه ایستگاه خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود : در بررسی ها مشخص در کارخانه یک فضای 800 متری محل نگهداری ضایعات پلاستیک و مواد اولیه است که حدود 300 متر آن به طور کامل شعله ور شده بود. آتش نشانان از چند جهات اقدام به اطفای حریق کرده و موفق به مهار شعله های آتش شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران خاطر نشان کرد، این عملیات ساعت 7 و 56 دقیقه بدون مصدومی به پایان رسید و آتش نشانان به ایستگاه های خود بازگشتند.

کد مطلب 1771582

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