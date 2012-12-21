مجتبی پورمحسن شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار تازه‌ترین رمان خود با عنوان «آلبوم خانوادگی» ازسوی نشر زاوش خبر داد و گفت: این رمان نوعی پیوند میان عکس و روایت است که در آن فرم روایت اهمیت ویژه‌ای دارد. در واقع من در این رمان سعی کردم مثل یک آلبوم خانوادگی به روایت مسایل پیرامون یک خانواده بپردازم که به تدریج شکل گرفته است. گویی که راوی در حال بازخواندن تصاویر یک آلبوم خانوادگی برای مخاطبانش است.

وی افزود: با اینکه در این رمان فرم نگارشی برایم از اهمیت بالایی برخوردار بود اما سعی کردم که این فرم از درون رمان بیرون نزند. از سوی دیگر قصه‌های مختلف حاشیه‌ای این اثر بسیار مورد استفاده و توجه‌ام بود و حتی گاهی فکر می‌کنم بیش از حجم کتاب در این اثر قصه وجود دارد.

نه شاعرم نه نویسنده!

پورمحسن در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت همزمان خود در عرصه نویسندگی و شاعری و چگونگی ترکیب این دو با هم گفت: من خودم را نه شاعرمی‌دانم و نه نویسنده. کارم را با شعر شروع کردم و آن را خیلی دوست دارم. بعد از تجربه شعر، کمی به سمت نقد داستان متمایل شدم، نقد دوستان دیگران بر داستان‌ها را می‌خواندم و بعد از آن کم‌کم حس کردم می‌توانم درباره داستان هم چیزی بنویسم و این حس در نهایت من را به سمت نوشتن سوق داد.

این نویسنده افزود: پیش از این در ادبیات و فرهنگ ما اندیشه‌ای بود که معتقد بود شاعران، نویسندگان خوبی نیستند. البته این برآمده از برخی شواهد بود که در نثر شاعران آن زمان که گاه سعی در نوشتن متن غیرداستانی داشتند، به چشم می‌خورد اما نسل شاعران جدید رفته رفته سعی کردند از امکانات فرمی شعر در داستان بهره ببرند نه اینکه داستان را با نثر شاعرانه بنویسند.

این نویسنده در ادامه از مراحل پایانی نگارش رمان تازه‌ای از خود و تحویل مجموعه داستان‌هایش به ناشر خبر داد و گفت: در فضای فعلی نشر با ناشر تصمیم گرفتیم که انتشار کتاب را ساکن بگذاریم.

شعرهایی برای یک گوسفند بی‌عقل

پورمحسن افزود: مجموعه تازه‌ای از اشعار من نیز با عنوان «ای گوسفند بی عقل تنهایی» نیز برای چاپ آماده شده اما اعلام شده که برای صدور مجوز انتشار آن باید نزدیک به شصت درصد از اشعارش را حذف کنم. من واقعا معتقدم که این اشعار به شدت اخلاقی است و آروز داشتم که ای کاش می‌شد با کسی که چنین نظری را صادر کرده صحبت می‌کردم و اگر او من را قانع می‌کرد قول می‌دادم که نوشتن را برای همیشه کنار بگذارم.

وی همچنین از در دست انتشار بودن اثر تازه‌ای از موریس بلانشو با نام «آمین ادب» با ترجمه اوتوسط نشر افکار خبر داد و گفت: ترجمه من از مجموعه اشعار انتقادی هارولد پینتر درباره آمریکا نیز مجوز گرفته و مراحل انتشار را سپری می‌کند.