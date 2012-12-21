آپلود 5هزار فیلم در یوتیوب ایرانی/ مشاهده فیلم با اینترنت 128کیلوبیتی

لطف الله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این رسانه در سطح جهانی راه افتاده و امکان میزبانی ویدئوهای مردمی، سریالهای تلویزیونی و فیلم های بلند و کوتاه را برای مردم فراهم کرده است، اظهار داشت: تفاوت یوتیوب فارسی با یوتیوب خارجی این است که در یوتیوب خارجی تنها فیلم های کوتاه قابلیت ارائه دارند اما در رسانه مهر مردم می توانند فیلم های بسیار بلند را نیز که با دوربین های خود و به مناسبت های مختلف تهیه می کنند به اشتراک بگذارند و رسانه مهر به عنوان محلی برای میزبانی این ویدئوها در نظر گرفته شده است.

وی قابل اعتماد بودن و نگهداری امن را از جمله قابلیت های این رسانه عنوان کرد و گفت: مردم می توانند در این فضا فیلم های خود را بدون آنکه هزینه ای داشته باشد به اشتراک بگذارند و یا آنکه آن را به نحوی تعریف کنند که تنها خودشان ببینند یا برای دوستانشان نیز قابل استفاده باشد و در نهایت این سرویس امکان از بین رفتن و خراب شدن ویدئوهای خانگی را به صورت کلی از بین می برد.

سیاهکلی با بیان اینکه نحوه استفاده از سرویس های یوتیوب فارسی رایگان است، خاطرنشان کرد: این سایت به صورت وسیع و با پشتوانه رادیو تلویزیون ارائه شده است و قابلیت پخش فیلم های بلند را دارد.

وی گفت: نزدیک به دو هفته است که از شروع راه اندازی این سایت می گذرد و بالغ بر 5 هزار ویدئو و عکس تاکنون توسط ایرانی ها آپلود شده است.

معاون رسانه مجازی سازمان صدا و سیما با بیان اینکه در حد نیاز ظرفیت در این سایت ایجاد خواهیم کرد، ادامه داد: محدودیت محتوایی برای به اشتراک گذاری ویدئوها وجود ندارد و در واقع مهر نماد هویت ایرانی است و ما انتظار داریم این ویدئوها که در سراسر دنیا نیز قابل پخش است به نحوی باشد که دنیا به شخصیت ایرانی ها پی ببرد و نگاه و قضاوتی که از سوی دنیا به ما می شود از طریق این رسانه قابل سنجش باشد.

به گفته وی رسانه مهر با سرعت اینترنت 128 کیلوبیت در ثانیه امکان پخش فیلم با حجم بالا را دارد و هر چه سرعت بالاتر برود کیفیت پخش این فیلم ها حتی در حد HDقابل پخش خواهد و در صورتی که این شبکه به شبکه ملی اطلاعات بپیوندد کیفیت و سرعت ارائه فیلم و پخش آن برای مردم بسیار بالاتر خواهد رفت.