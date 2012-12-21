ایستادگی فلسطینیها در برابر وهابی ها/اعزام تروریست از29 کشور به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوری از پاکسازی بخش عمده اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک از وجود گروههای مسلح خبر دادند



روز گذشته اعلام شده بود که ارتش سوریه کنترل 80 درصد اردوگاه فلسطینی نشین یرموک در نزدیکی دمشق را در اختیار گرفت.



تروریستها از 29 کشور به سوریه اعزام می شوند



از 29 کشور مختلف، با حمایت غرب و هم پیمانان منطقه ای آن و به ویژه عربستان، قطر و ترکیه به سوریه اعزام می شوند.



بر اساس گزارش العالم، ایندیپندنت نوشته است افراد مسلح از 29 کشور وارد سوریه می شوند تا به جنگ داخلی این کشور دامن بزنند؛ جنگی که به گفته "پائولو پینهرو" (Paulo Pinheiro) رئیس بازرسان سازمان ملل متحد "اقلیت علوی را در برابر اکثریت سنی قرار داده است".

ایندیپندنت هشدار داد، انتقال مبارزان خارجی به سوریه جنگ را در این کشور تشدید می کند؛ و احتمالا دامنه آن به کشورها همسایه نیز کشیده شود .



این روزنامه انگلیسی به نقل از "کارین ابوزید" یکی از بازرسان سازمان ملل خاطرنشان کرد، بیشتر این عناصر از کشورهای همسایه سوریه، شمال آفریقا، اروپا و آمریکا به سوریه اعزام می شوند.



عربستان، ترکیه، قطر و آمریکا مقصران اصلی حمله به یرموک





گردانهای شهدای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح، کشورهای قطر، عربستان، ترکیه و آمریکا را مسئول حمله به اردوگاه یرموک دانست.



گردانهای شهدای الاقصی، گروه های مسلح موسوم به "ارتش آزاد" را مسئول حمله به اردوگاه یرموک در سوریه دانست و تأکید کرد این گروه ها از قطر، عربستان، ترکیه و آمریکا فرمان می گیرند، و حمله به این اردوگاه از کانال این کشورها صورت گرفته است.



بازگشت هزاران نفر از ساکنان اردوگاه یرموک از دیروز با خروج عناصر مسلح و تروریستها از این اردوگاه، آغاز شده است.



ایستادگی فلسطینیان یرموک در برابر تروریستها



احمد صوان نویسنده و کارشناس سیاسی فلسطینی تاکید کرد که پناهندگان اردوگاه یرموک در سوریه ، همان طور که سالها در برابر تروریسم اسرائیلی ایستادند، اینک بر مقابله با تروریسم تکفیریهای وهابی اصرار دارند.



حمله گروه های مسلح تروریستی به اردوگاه یرموک، خاطره مهاجرت از فلسطین در سال 1948 را در اذهان زنده می کند؛ آن زمان گروهکهای مسلح صهیونیستی به خانه های فلسطینی ها ریختند و آنها را تهدید کردند که میان مرگ یا آوارگی، یکی را انتخاب کنند.



وی افزود اما مردم فلسطین در این اردوگاه، در برابر تروریستها ایستادند و با برگزاری تظاهراتی، اخراج این افراد مسلح از اردوگاه را خواستار شدند و این مسئله نشان می دهد که ملت فلسطین بر پایداری و مقاومت و مقابله با تروریسم خواه اسرائیلی یا تکفیری اصرار دارد.



وی هشدار داد مزدوران وهابی، برای ایجاد فتنه سوری- فلسطینی در این اردوگاه و دیگر اردوگاه ها برنامه دارند و می خواهند ارتش سوریه را در برابر این اردوگاه قرار دهند و جنایتهای خود را به آوارگان فلسطینی ساکن این اردوگاه نسبت دهند.



وی افزود: هر چیزی که در سوریه اتفاق می افتد، اعم از تلاش برای به زیر کشاندن دولت و حکومت با هدف گرفتار کردن سوریه به سرنوشتی نامعلوم و خدمت به طرح صهیونیستی- آمریکایی- غربی صورت می گیرد.



احمد صوان تاکید کرد: آن ها می خواهند به جایگاه سوریه و موضع گیری سیاسی این کشور در حمایت و پشتیبانی از مقاومت فلسطین ضربه بزنند و جبهه واقعی که در برابر طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه شکل گرفته است، از سر راه بردارند، جبهه ایکه به صورت هلالی از سوریه، ایران، عراق، مقاومت لبنان و فلسطین تشکیل شده است.