تصویب مطالعات فنی شبکه آبیاری شیخ بشارت/ آب هزار و 500 هکتار تامین می شود

شاهین پاکروح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در صورت تخصیص اعتبار به موقع مطالعات فنی سد، شبکه آبیاری و زه کشی شیخ بشارت آغاز و برای اجرایی شدن به کمیسیون 215 معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری ارسال می شود .

وی افزود: سد شیخ بشارت در محدوده شهرستان بیجار در استان کردستان و در هشت کیلومتری شهر حسن‌آباد یاسوکند قرار گرفته و بهره برداری از آن زمینه را برای توسعه کشاورزی و همچنین تامین آب شرب فراهم می کند.

تامین آب 1480 هکتار ارضی پایاب

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به اینکه این سد بر روی رودخانه کوهزن واقع شده است، بیان کرد: هدف از اجرای این سد تأمین آب هزار و 480 هکتار از اراضی پایاب سد است .

پاکروح یادآور شد: تامین آب شرب و صنایع شهر یاسوکند به میزان 3.9 میلیون مترمکعب از دیگر اهداف اجرای این طرح است .

وی ادامه داد: ارتفاع از پی این سد 48 متر و حجم کل مخزن آن 29.4 میلیون مترمکعب است .

راهیابی دو مقاله شرکت آب منطقه ای به کشور ژاپن

دو مقاله از پرسنل شرکت آب منطقه ای کردستان در هشتادمین کنگره کمیته جهانی سدها و بیست و چهارمین سمپوزیوم سدها برای آینده در حال تغییر که در کشور ژاپن برگزار شده مورد پذیرش قرار گرفته است .

تعداد خلاصه مقالات تایید شده 352 مقاله و کشورهای شرکت کننده 42 کشور بوده است که از شرکت آب منطقه ای کردستان دو مقاله باعناوین "ضرورت بازنگری در رفتارنگاری سدها با توجه به تغییرات ضوابط طراحی" و"جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مونیتورینگ سدهای ایران" از "زانیار ضمیران" و "صدیق محمدی" در این کنفرانس پذیرفته و در تاریخ پنجم ژوئن در این کنفرانس ارائه شد .