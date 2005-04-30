مهندس هاشمي طباء: محبوبيت يك ورزشكارعامل محبوبيت يك كانديدا نخواهد بود // شوراي نگهبان بايد مراقب استفاده ابزاري از ورزشكاران باشد

مهندس سيد مصطفي هاشمي طباء با بيان اين مطلب پيرامون انتخابات رياست جمهوري به خبرنگار" مهر" افزود: اصولا استفاده ابزاري كانديداها درهرزمينه اي كار ناصواب ونادرستي بشمارمي آيد، چرا كه اين عمل نوعي گمراه كردن افكارعمومي و منحرف كردن توده جامعه است و مطمئنا مردم مراقب اينگونه رفتارهاي تبليغاتي ازسوي كانديداها خواهند بود.

هاشمي طباء استفاده تبليغاتي كانديداها ازمحبوبيت چهره هاي ورزشي را يكي ازراههاي استفاده ابزاري عنوان كرد وگفت: البته محبوبيت يك ورزشكار باعث محبوبيت يك كانديدا نخواهد بود ومردم بين اين دوتفاوت قائل هستند و بعيد بنظرمي رسد توده مردم به دليل حمايت يك ورزشكار سرشناس بخواهند، راي خود را به كانديداي مشخصي بدهند.

وي با بيان اينكه سيستمهاي نظارتي بايد ازحالا مراقب اينگونه فعاليتهاي غيرمجازكانديداها باشد، اظهارداشت: شوراي نگهبان كه وظيفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد وصلاحيت كانديداها را تعيين مي كند، بايد مراقب باشد كه كانديداها درچه مسيري حركت مي كنند و اگربه اين تشخيص رسيد كه برخي كانديداها درصدد انحراف افكارعمومي هستند نبايد صلاحيت اينگونه افراد را تاييد كند. هرچند مردم ما هم به درجه اي ازشعور وبلوغ سياسي رسيده اند كه چشم بسته و ازروي ناآگاهي پاي صندوقهاي راي حاضرنخواهند شد.

هاشمي طباء با تاكيد برحضور گسترده مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تصريح كرد: تمام آحاد جامعه بايد با حضورگسترده خود در انتخابات رياست جمهوري درتعيين سرنوشت سياسي خود مشاركت كنند، حتي اگر اين مشاركت با دادن راي سفيد وعدم انتخاب كانديداي مشخصي همراه باشد. به اعتقاد من دور ازشئونات است كه افراد جامعه نسبت به آينده خود بي تفاوت باشند شركت در انتخابات نمادي است كه نشانگرحساسيت مردم جامعه نسبت به سرنوشت خود محسوب مي شود.