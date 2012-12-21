پیوند دانشگاه و صنعت در کشور ضرورت دارد

محمود تولایی در حاشیه، همایش منطقهای فرصتها و چالشها در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز جنگ ما با دشمن سختافزاری نیست بلکه علمی و نرم افزاری است.
وی افزود: در طول سالهای دفاع مقدس دشمن از حمایت کشورهای ابرقدرت دنیا برخوردار بود، بطوری که تجهیزات و امکانات مورد نیاز این کشور را به عراق میرساندند، ولی ایران تنها به نیروی انسانی جنگنده و غیور خود متکی بود.
دستیابی به فناوریهای پیشرفته بعد از انقلاب
وی با بیان اینکه در دوران سلطنت پهلوی، کشور از فرصتها غفلت کرد، گفت: با پیروزی انقلاب، دولتهای روی کار آمده این غفلتها را به فرصت تبدیل کردند، بطوری که با فرصت ایجاد شده توانستیم به فناوری دست یابیم.
رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور با تأکید بر اینکه باید دانشگاه را با صنعت گره بزنیم، افزود: اگر این دو مسیر با هم یکی شود صنعت دیگر در این رقابت فشرده شکست نخواهد خورد.
بسیج کانال ارتباطی انسجام یافته مردم با دستگاههای اجرایی است
تولایی تصریح کرد: بسیج با تمامی دستگاههای نظام یک تفاوت اساسی دارد، بسیج کانال ارتباطی انسجام یافته مردم با دستگاههای اجرایی است.
وی با تبین رتبه کشور در جشنوارههای علمی و مسابقات جهانی، افزود: ایران از نظر تولید علم و ظرفیت خلاق در دهک اول جهانی، در تولید مقالات در دهک دوم و در عرصه صنعتی در دهک سوم قرار دارد.
وی بیان کرد: سازمان بسیج علمی به عنوان یک سازمان ستادی از هفت قشر علمی در کشور شامل بسیج اساتید، بسیج پزشکان، بسیج مهندسین، بسیج طلاب، بسیج دانشجویی، بسیج دانشآموزی و فرهنگیان حمایت میکند.
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