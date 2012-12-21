ماهان البدر تازه وارد را هم شکست داد/ دو نیمه متفاوت برای ماهانی ها

به گزارش خبرنگار مهر در چارچوب رقابت های هفته نهم و پایانی دور رفت سوپر لیگ بسکتبال باشگاه های کشور، شب گذشته فولاد ماهان سپاهان میزبان تیم تازه لیگ برتری شده و البته سخت کوش البدر بندر کنگ بود.

همان طور که پیش بینی میشد، ماهان در این مسابقه کار آسانی در پیش رو نداشت و شاگردان جوان و گمنام محمدرضا اسلامی بدون ترس از نام و جایگاه تیم اصفهانی بازی خوبی به خصوص در نیمه اول این دیدار از خود به نمایش گذاشتند.

کوارتر اول؛ البدر ماهان را غافلگیر کرد

ماهان در غیاب محمدرضا اکبری و محمد امجد دو بازیکن مصدوم خود، با عماد سلمانی، جواد داوری، سامان ویسی، اوشین ساهاکیان و محمد کونه به میدان آمد و البدر نیز بازی را با ایمان پاریاب، وحید نوروزی، امید دهقان، نوید فراهانی و علی بهشتی آغاز کرد.

البدر بندر کنگ که با حضور تعدادی از هواداران این تیم در سالن مسابقه و تشویق های منظم آنها، در اصفهان احساس غریبگی نمی کرد، با آغاز مسابقه بسیار جنگنده ظاهر شد.

این البدر رده ششمی بود که در ابتدا با دو امتیازی وحید نوروزی از حریف مدعی اش پیش افتاد. دفاع گروهی بندر کنگی ها مانع از به ثمر رسیدن موقعیت های ماهان شد تا این تیم 5 بر صفر پیش بیفتد. بالاخره محمد کونه اولین گل ماهان را به ثمر رساند و حساب کار را 5-2 کرد. بازی با رد و بدل شدن یک گل برای هر کدام از دو تیم ادامه یافت تا اینکه شوت سه امتیازی اوشین ساهاکیان در دقیقه 5 بازی را به تساوی 7-7 کشاند.

محمد کونه که می توانست با دو پرتاب آزاد ماهان را پیش بیندازد، هر دو فرصت خود را از دست داد و سیامک ترابی خواه با یک شوت سه امتیازی بار دیگر البدر را جلو انداخت.

اخراج دو دقیقه ای مهدی شیرجنگ در اواخر این کوارتر ضمن اعتراض شدید جواد داوری کاپیتان ماهان به این بازیکن، موجب شد محسن صادق زاده که به خاطر شرایط جسمانی اش، نشسته و از روی نیمکت بازی را دنبال می کرد، در اعتراض به داوری این دیدار ثانیه هایی در کنار زمین با ناظر مسابقه به گفتگو بپردازد.

بی دقتی بازیکنان ماهان در کنار دفاع منسجم البدر و بازی خوب وحید اسلامی و سیامک ترابی خواه برای این تیم، در نهایت منجر به برتری 16 بر 12 البدر در کوارتر اول شد تا این تیم، ماهان را در اصفهان غافلگیر کند.

کوارتر دوم؛ شاگردان صادق زاده به خود آمدند

شاگردان محسن صادق زاده در تیم ماهان که به نظر می رسد پس از گذشت 9 هفته از آغاز لیگ برتر هنوز به هماهنگی مورد نظر سرمربی خود دست نیافته اند، کوارتر دوم را بهتر پیگیری کردند.

بدشانسی های بازیکنان ماهان در ضربات پنالتی این بار گریبان اصغر کاردوست را گرفت و وی دو فرصت طلایی برای کم کردن فاصله با حریف را از دست داد.

اما در ادامه و با شوت سه امتیازی و زیبای عماد سلمانی، ماهان برای اولین بار در این دیدار از حریف پیش افتاد و با ارائه بازی منسجم تر و استفاده بهتر از فرصت ها، کوارتر دوم را با حساب 16 بر 8 به سود خود به پایان رساند و با برتری 24-28 در نیمه اول، به رختکن رفت.

کوارتر سوم؛ ماهان نبض بازی را در دست گرفت

ماهان در نیمه دوم، بازی کاملا متفاوتی در مقایسه با نیمه اول این دیدار ارائه داد و رفته رفته نبض بازی را در دست گرفت.

صادق زاده در این نیمه جابر روزبهانی را نیز به زمین فرستاد و بازی خوب سامان ویسی در کنار سایر هم تیمی هایش و به ثمر نشستن پرتاب های سه امتیازی بازیکنانی نظیر جواد داوری و کریس ویلیامز موجب اختلاف 10 امتیازی ماهان با البدر در دقایقی از کوارتر سوم شد.

برخورد جابر روزبهانی و مسعود سلیمانی بازیکنان شماره 15 دو تیم در اواخر این کوارتر، از نکات حاشیه ای این دیدار بود که البته با وساطت داور اول مسابقه حل و فصل شد.

ماهان در کوارتر سوم نیز با حساب 23 بر 10 به پیروزی رسید تا در مجموع 34-51 و با اختلافی 17 امتیازی پیش بیفتد.

کوارتر چهارم؛ افزایش اختلاف و پیروزی دیگری برای ماهان

ماهان در وقت پایانی این بازی درصدد افزایش اختلاف خود با حریف برآمد و البدر نیز علی رغم تلاش های خود، اسیر حملات شاگردان صادق زاده شد. ثابت ماندن امتیازات البدر روی عدد 38 در دقایقی از بازی و رسیدن ماهان به 9 امتیاز در این فاصله موید برتری ماهان در این کوارتر بود.

ماهانی ها در کوارتر پایانی این دیدار نیز البدر را با حساب 22 بر 14 شکست دادند و در مجموع با حساب 73 بر 48 پیروز شدند.

ماهان با کسب این برد در هفته پایانی نیم فصل نخست، با 8 برد و یک باخت و کسب 17 امتیاز همچنان در رده دوم جدول رده بندی و در تعقیب پتروشیمی بندر امام 18 امتیازی، که از هفته گذشته قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرده بود، باقی ماند.

حاشیه ها

جواد داوری کاپیتان ماهان که با توجه به شرایط صادق زاده در این مسابقه، مسئولیت سنگین تری در زمین پیدا کرده بود در دقایقی از این دیدار به شدت به عملکرد همبازی هایش معترض میشد، بازیکنان ماهان با بی دقتی های خود در مقاطعی از بازی، خون کاپیتان باسابقه تیمشان را به جوش می آوردند.

تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین که چند بار با برخورد بازیکنان به زمین افتاد، یک بار نیز خود به خود سرنگون شد تا مشخص شود مسئولان برگزاری مسابقات در سالن ملت اصفهان از این پس نباید در نصب این تابلوها، دقت را فدای سرعت کنند.

محسن صادق زاده سرمربی ماهان که به علت کمردرد، تیمش را در دیدار هفته گذشته در ماهشهر همراهی نکرده بود، در این مسابقه از روی نیمکت بازی را دنبال کرد و فقط چند بار از روی صندلی خود بلند شد.