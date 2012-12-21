میزبانی لاله های گمنام و وقوع زمین لرزه 4.1 ریشتری در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در دوازدهمین همایش دهیاران گلستان که روز چهارشنبه برگزار شد، با حضور مسئولین استانی و بیش از 600 دهیار استان از دهیاران نمونه استان تجلیل شد.

در این مراسم سه دهیار استان با نام های عقیل الوستانی از جعفرآباد بخش بهاران، علی فرامرزی دهیار قلی تپه بخش مرکزی گالیکش و حبیب الله قاسم پور دهیار شیرنگ علیاء علی آباد کتول که در طرح توانمند سازی جامعه روستایی عملکرد موفقی داشتند تجلیل شدند.

محمد تقی صابری دهیار سید آباد بخش مرکزی ازادشهر که در ارزیابی طرح تحرک حائز رتبه برتر شده بود نیز جزء تجلیل شوندگان این جلسه بود ودر ادامه نیز از افشین گل از ارخ بزرگ گلدشت گمیشان،حسین پرورش دهیار گلی داغ مراوه تپه ،محمد رمضانپور دهیار محمدآباد گرگان ،مسعود کلاهگر دهیار گز غربی ومحسن جواد نیا دهیار اتحاد یک ودو وشمگیر آق قلا نیز تجلیل شدند.

کردکوی میزبان سه لاله گمنام شد

در هفته گذشته شهرستان کردکوی در غرب گلستان برای اولین بار میزبان سه لاله گمنام دوران دفاع مقدس شد و آروزی دیرینه مردم شهید پرور منطقه برآورده شد.

پیکر سه شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس که روز سه شنبه به گلستان وارد شد، صبح چهارشنبه در کردکوی به خاک سپرده شد.

این شهدای والامقام که در حین شهادت 18، 19 و 21 ساله بودند در منطقه عملیاتی فاو در والفجر 8 به شهادت نایل آمدند.



پیکر پاک این شهیدان پس از تشیع و انجام مراسم وداع، در سه راهی پارک جنگلی کردکوی به خاک سپرده شد و این شهرستان برای اولین بار میزبان لاله های گمنام دفاع مقدس شد.

زمین لرزه 4.1 ریشتری آق قلا گلستان را لرزاند

وقوع زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر در شهرستان آق قلا در شمال گلستان از دیگر وقایع استان در هفته قبل بود.

این زمین لرزه ساعت 9 و 22 و 40 ثانیه امروز چهارشنبه رخ داد، در 9 کیلومتری آق قلا و 14 کیلومتری شهر سیمین شهر به وقوع پیوست و خوشبختانه خسارتی نداشت.



عمق این زمین لرزه 30، طول جغرافیایی 54.38 شرقی و عرض آن 37.7 درجه شمالی گزارش شد.

ثبت ملی دو میراث معنوی جدید گلستان



معاون میراث فرهنگی گلستان از ثبت ملی دو آیین دسته چوبی بافت قدیم گرگان و نخل پا روستای بالاجاده در فهرست آثار میراث معنوی کشور خبر داد.



حمید عمرانی رکاوندی گفت: در ششمین شورای عالی ثبت آثار که در محمود آباد مازندران برگزار شد، دو اثر از مواریث معنوی این استان به ثبت ملی رسید.



وی درادامه با اشاره به اینکه با ثبت این آثار تعداد آثار ثبتی این استان به 640 اثر رسیده است، افزود: تا کنون 14 اثر معنوی این استان درفهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.



تهدید ساخت و ساز در تپه سوگله گرگان



عضو شورای شهر گران در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به دکل های نصب شده در منطقه هزار پیچ گرگان گفت: در بازدید های به عمل آمده به نظر می رسد اداراتی که در این منطقه دکل نصب کرده اند، قصد ساخت و ساز نیز دارند که یک تهدید جدی به شمار می رود، باید مشخص شود این ساخت و ساز ها چقدر ضرورت دارد.



عبدالرضا چراغعلی در ادامه گفت: قطعه ای از آرامستان باید برای آزادگان در نظر گرفته شود، رسیدگی به شهدا و ایثارگران تنها وظیفه بنیاد شهید نیست، ما هم وظایفی داریم.



معرفی پژهشگران برتر گلستان

همزمان با هفته پژوهش پزوهشگران بخش های مختلف در استان گلستان معرفی شدند.

در آیین تجلیل از پژوهشگران دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان، دکتر محمدرضا ایمان پوراز دانشکدۀ شیلات ومحیط زیست به عنوان پژوهشگر برجسته دانشگاه معرفی شد.



دکتر تقی طبرسا(دانشکده مهندسی چوب وکاغذ)، دکتر حسین رسالتی(دانشکده مهندسی چوب وکاغذ)، دکتر بهاره شعبانپور(دانشکده شیلات ومحیط زیست)، دکتر ابوالقاسم شریف زاده(دانشکده مدیریت کشاورزی)، دکتر رسول قربانی(دانشکده مدیریت کشاورزی)، دکتر سعید زره داران(گروه علوم دامی)، دکتر سیدمهدی جعفری(گروه صنایع غذایی)، دکتر سعید نواب پور(گروه بیوتکنولوژی واصلاح نباتات)، دکتر فرهاد خرمالی(گروه خاک)، دکتر محمدرضا کاووسی(دانشکده علوم جنگل)، دکتر واحدبردی شیخ(دانشکده علوم مرتع) جزء پژوهشگران برتر اعضای هیئت علمی واساتید دانشگاه انتخاب شدند.



مراسم بیست و یکمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان برگزار شد



مراسم بیست و یکمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان شنبه شب در گرگان برگزار شد و در این مراسم که در هتل شهاب گرگان برگزار شد، جمعی از مسئولان کنسولگری قزاقستان، مدیران استان گلستان و قزاق های مقیم استان گلستان حضور داشتند.

اونتالاب اونالبایوف سرکنسولگری جمهوری قزاقستان در گرگان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، آشنایی با فرهنگ، جاذبه ها و دیدنیهای قزاقستان را از جمله اهداف این مراسم اعلام کرد.