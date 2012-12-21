کاندلاس گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتسال/ بازگشت شمسایی و تردید در مذاکره با شمس

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری در حاشیه دیدار تیم های فوتسال صبای قم و شهید منصوری قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعد از اینکه فدراسیون فوتبال مسئولیت سرپرستی کمیته فوتسال را به من سپرد وظیفه خودم می دانم که هر چه سریع تر در خصوص آینده تیم ملی تصمیم گیری کنیم.



جوراندیرو گزینه اصلی سرمربیگری تیم ملی فوتسال زیر 23 سال



وی ادامه داد: ما در حال حاضر تیم های ملی امید زیر 23 سال و بزرگسالان فوتسال را داریم و هر دو تیم را می خواهیم به یک اندازه برای حضور در میادین مهم برون مرزی و مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا آماده کنیم و یک بار دیگر در صدر فوتسال آسیا باشیم.



سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افزود: در مورد تیم ملی امید زیر 23 سال ابتدا باید بگویم که با توجه به چندین سال حضور جوراندیرو برزیلی در کشورمان و شناختی که وی از وضعیت فوتسال ایران به طور کامل دارد، وی را به عنوان سرمربی تیم ملی امید انتخاب خواهیم کرد.



وی یاد آور شد: البته قرارداد جوراندیرو با کمیته فوتسال تمام شده اما روز پنجشنبه با وی از طریق تلفنی ارتباط داشتیم و بر اساس تحقیقاتی که روی وی انجام داده ایم و شناخت خوبی که از وی داریم و وی از فوتسال ایران دارد می خواهیم هدایت تیم ملی امید را به وی بسپاریم.



بازگشت خسوس کاندلاس به ایران برای قبول هدایت تیم ملی فوتسال



افتخاری در ادامه به وضعیت کادر فنی تیم ملی فوتسال بزرگسالان کشورمان اشاره کرد و بیان داشت: برای تیم ملی بزرگسالان بیشتر ذهن ما به سمت گزینه خارجی است و به همین منظور با خسوس کاندلاس اسپانیایی که در جام جهانی 2012 مدیر فنی تیم ملی فوتسال بود صحبت های کرده ایم.



وی یاد آور شد: خسوس به دنبال فراهم کردن شرایط و روادید سفر به ایران است تا با وی در خصوص نحوه همکاری به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال صحبت کنیم، به همین منظور این هفته با خسوس جلسه داریم و تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.



مخالفین حسین شمس از موافقین بیشتر هستند



سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که آیا نظر کمیته فوتسال بازگشت حسین شمس به راس کادر فنی تیم ملی هست یا خیر؟ تاکید کرد: ما باید برای یک انتخاب صحیح تمام جوانب را در نظر بگیریم، شما می دانید که آقای شمس در حال حاضر در نظر اهالی فوتسال شرایط خاصی دارد، عده ای با ایشان موافق هستند و عده ای که با وی مخالف هستند، بیشتر به نظر می رسند.



وی ادامه داد: با اینکه مخالفین بازگشت حسین شمس به تیم ملی فوتسال بیشتر هستند اما قطعا با وی نیز صحبت خواهیم کرد و با در نظر گرفتن اینکه باید شرایط بازگشت شمس به تیم ملی فوتسال وجود داشته باشد ممکن است با وی همکاری کنیم.



بازگشت وحید شمسایی به نظر سرمربی تیم ملی فوتسال بستگی دارد



افتخاری همچنین در پاسخ به اینکه آیا ممکن است وحید شمسایی بار دیگر به تیم ملی بازگردد؟ تاکید کرد: سابقه فوتسال ما نشان می دهد که شمسایی همواره یک بازیکن بزرگ و شاخص بوده است، اینکه در گذشته چه دلایلی وجود داشته که وحید شمسایی از تیم ملی دور مانده مهم نیست، بلکه فعلا باید کادر فنی تیم ملی صلاح بدانند که آیا شمسایی شرایط بازگشت به تیم ملی را دارد یا خیر؟



وی ادامه داد: من به عنوان سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال حق این را ندارم که در انتخاب بازیکن برای سرمربی تیم ملی فوتسال تصمیم بگیرم بلکه تنها این سرمربی آینده تیم ملی فوتسال است که اگر صلاح بداند شمسایی به تیم ملی باز خواهد گشت و دیگر هیچ کس نمی تواند نظر دیگری بدهد.



تعامل جدی کمیته فوتسال با مدیران باشگاه ها و سرمربیان تیم های لیگ برتری



سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در ادامه از تعامل جدی با مدیران باشگاه ها و سرمربیان تیم های باشگاهای خبر داد و افزود: دلیل اینکه چرا ماهان، پرسپولیس و چند تیم دیگر باید از لیگ کنار بروند را نمی دانم زیرا این تیم ها باید باشند تا تیم ملی ما قوی باشد.



وی تاکید کرد: برای اینکه دیگر مسائلی همچون کناره گیری ناگهانی تیم ها از لیگ برتر پیش نیاید و همچنین تحقق توسعه جدی و واقعی فوتسال کشورمان در عرصه داخلی و برون مرزی صد در صد با مدیران باشگاه ها و سرمربیان تیم های لیگ برتری در خصوص تقویت تشکیلات فوتسال و راه اندازی یک تیم ملی فوتسال قوی تعامل خواهیم داشت.



صبای قم در مصاف با منصوری قرچک خود را شایسته قهرمانی نشان داد



افتخاری در پایان از دو تیم صبای قم و شهید منصوری قرچک به خاطر ارائه بازی زیبا و تماشاگر پسند در هفته پایانی دور رفت لیگ برتر فوتسال تقدیر کرد و بیان داشت: صبا تیم فوق العاده بود و با ارائه بازی کاملا حساب شده و برخورداری از حمایت کم نظیر تماشاگرانش توانست این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد.



وی با بیان اینکه صبا در این دیدار خود را شایسته قهرمانی نشان داد، یاد آور شد: وقتی تیمی مانند صبا این ظرفیت را دارد که به عنوان تنها تیم لیگ برتری با صد در صد بازیکنان بومی در لیگ برتر فوتسال کشور حضور یافته و خود را به عنوان صدرنشین و یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی معرفی کند، به این معنی است که قم یکی از استان های توانمند در فوتسال کشور است.

