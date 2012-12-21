آمریکا به شکل گسترده ای حقوق بشر را نقض می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه امروز پنجشنبه در کنفرانس خبری سالانه مسکو در ابتدا شایعات را درباره وضعیت سلامتی خود رد کرد و گفت: وضعیت جسمانی من خوب است و قادر به اداره کشور هستم.

تاکید پوتین بر عادی سازی روابط روسیه و گرجستان

پوتین در ادامه بر عادی سازی روابط روسیه و گرجستان تاکید کرد: سیگنال های مثبتی را از مقامات جدید گرجستان دریافت کردیم که به آن پاسخ می دهیم.

رئیس جمهوری روسیه افزود: نمی توانیم از به رسمیت شناختن آبخازیا و اوستیای جنوبی عقب نشینی کنیم و روابط دوجانبه باید از سرگرفته شود.

انتقاد تند پوتین از تصویب قرارداد ماگنیتسکی

پوتین همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود تصویب قرارداد ماگنیتسکی را از سوی آمریکا اقدامی نادرست خواند که تنها از یک دشمن بر می آید.

رئیس جمهوری روسیه افزود: قانون ماگنیتسکی به روابط واشنگتن و مسکو آسیب رساند و پاسخ دومای دولتی روسیه به این قانون تحت عنوان قانون ضد ماگنیتسکی پاسخی احساسی اما در عین حال مناسب بود.

ریانوستی نیز در همین رابطه می نویسد: "سرگئی ماگنیتسکی" مشاور صندوق سرمایه گذاری "Hermitage Capital Management" که متهم به امتناع از پرداخت مالیات بود، 16 نوامبر 2009 در بازداشتگاه موقت "بوتیرکا" مسکو در گذشت و مرگ وی دارای بازتاب گسترده اجتماعی بود.

دادستانی کل روسیه اعلام کرد ماگنیتسگی به دلیل نارسایی قلبی در گذشت اما مدافعان حقوق بشر مساله نرساندن کمک پزشکی به موقع به وی را مطرح کرده اند.

آمریکا علیه افراد مقصر در مرگ ماگنیتسکی تحریم هایی را برقرار کرده و در این رابطه به اصطلاح "لیست ماگنیتسکی" علیه ناقضان حقوق بشر را در روسیه تهیه کرده و اصلاحیه جکسون-ونیک را در رابطه با روابط تجاری-اقتصادی با روسیه لغو کرده است.

اصلاحیه جکسون ونیک در سال 1974 در آمریکا تصویب شده که روابط تجاری اقتصادی این کشور با روسیه را به مشکل مهاجرت یهودیان از اتحاد شوروی مرتبط می کرد. در در حال حاضر این اصلاحیه در مورد کشورهای جانشین حقوقی اتحاد شوروی ظاهرا معتبر است.

تاثیرات منفی قانون ماگنیتسکی بر کودکان

پوتین در ادامه با اشاره به تاثیرات منفی قانون ماگنیتسکی بر کودکان و واگذاری کودکان بی‌سرپرست روسی به خارجیان گفت: شخصا از قانون ممنوعیت اعطای فرزندخواندگی یتیمان روسی به شهروندان آمریکایی حمایت می کنم.

آمریکاییها همچنان در گذشته سیر می کنند

رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد: آمریکایی ها یک قانون ضد روسی را جایگزین قانون دیگری می کنند و این موضوع نشان می دهد که شرکای خارجی ما همچنان در گذشته سیر کرده و درپی بهبود روابط دو کشور نیستند.

وی در ادامه با اشاره به مخالفت روس ها با فرزندخواندگی کودکان روسی توسط اتباع آمریکایی گفت: با دیمیتری مدودف کاملا موافقم که روس ها باید به حل و فصل مشکلات داخلی خود یعنی وضعیت یتیمان پرداخته و این مسئله ربطی به آمریکاییها ندارد.

رئیس جمهوری روسیه گفت: این قانون علیه فرزندخواندگی نیست بلکه پاسخ دوما به دادگاههای و قوانین آمریکایی است که مانع فرزندخواندگی کودکان توسط دیپلمات های روسی است.

بر اساس قانون دیما یاکولیوا دومای دولتی روسیه، اتباع آمریکایی از فرزندخواندگی کودکان روسی منع شده اند. این قانون همچنین شامل هر کشور دیگری هم خواهد شد که حقوق اتباع روسی را نقض می کند.

در صورت تصویب اصلاحیه قانون دیما یاکولیوا در قرائت سوم، تفاهمنامه روسیه و آمریکا در خصوص به فرزندی گرفتن که روز 13 ژوئیه سال 2011 میلادی در واشینگتن به امضا رسید، اعتبار خود را از دست می دهد.

موارد گسترده نقض حقوق بشر در آمریکا

پوتین در ادامه به موارد نقض حقوق بشر در آمریکا به خصوص شکنجه در زندان گوانتانامو پرداخت و گفت: آمریکا درحالی که به شکل گسترده حقوق بشر را نقض می کند، درباره وضعیت حقوق بشر در روسیه اظهار نظر می کند اما این حق را ندارد.