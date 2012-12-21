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۱ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

یک‌هشتم نهایی جام حذفی/

تساوی ابومسلم و صبای قم در پایان نیمه نخست

تساوی ابومسلم و صبای قم در پایان نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال ابومسلم مشهد و صبای قم در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ابومسلم مشهد و صبای قم در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 13:30 امروز جمعه آغاز شد که در پایان نیمه نخست دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در نیمه نخست این دیدار که با قضاوت سیداحمد صالحی در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد، جواد ضیغمی از تیم ابومسلم و فرید بهزادی از تیم صبای قم از داور مسابقه کارت زرد گرفتند.

این مسابقه ابتدا قرار بود روز پنجشنبه انجام شود اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و با تصمیم داور مسابقه برگزاری آن به امروز موکول شد.

کد مطلب 1771625

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