تساوی ابومسلم و صبای قم در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ابومسلم مشهد و صبای قم در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 13:30 امروز جمعه آغاز شد که در پایان نیمه نخست دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در نیمه نخست این دیدار که با قضاوت سیداحمد صالحی در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد، جواد ضیغمی از تیم ابومسلم و فرید بهزادی از تیم صبای قم از داور مسابقه کارت زرد گرفتند.