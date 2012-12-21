روستاهای نهبندان با کمبود روحانی مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار نهبندان در جمع مردم روستاهای ماهانی، ملوقان و همچنین در حاشیه بازدید از روستاهای توابع بخش شوسف دهستان عربخانه شهرستان نهبندان با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه یعنی در پنج سال آینده از تمامی مزیت‌ها و استعدادهای روستاها برای توسعه و پیشرفت همه‌جانبه بهره ‌گیری می ‌شود، گفت: طی این پنج سال زیرساخت‌های لازم برای زندگی مردم در روستاها و اشتغال جوانان فراهم می شود و با تحقق این مهم مهاجرت معکوس مردم رقم می ‌خورد.

محمد مهدی عظیمی با بیان این که نهبندان از بسیاری شاخص های توسعه عقب است، گفت: این شهرستان در سرفصل راه از استان 10 درصد عقب است و در زمینه برخورداری از آب نیز شاخص ها پایین است که با اختصاص اعتبارات طرح توسعه نهبندان و حمایت های دولتی این محرومیت ها و کم برخورداری ها براساس برنامه پنجم توسعه جبران خواهد شد.

به گفته وی، برای تحقق این خواسته ها نگاه مثبت مسئولان ضروری است تا براساس برنامه زمان بندی به گونه ای عمل شود که مردم این شهرستان محروم از امکانات موجود به شکل عادلانه بهره مند شوند.

فرماندار نهبندان همچنین با انتقاد ازاداره کل سازمان تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه راه توسعه یافتگی فرهنگی مناطق دور افتاده در وجود روحانی است، گفت: یکی از مشکلات اساسی روستاها و نواحی دور افتاده نهبندان نبود روحانی و مبلغ است و خواستار رفع این مشکل شد.

عظیمی افزود: در 33 سال گذشته با وجود مهم بودن مسئله تبلیغ و هدایت و همچنین تربیت نیروهای جوان روحانی و طلبه در کشور، باز هم مشکل کمبود روحانی در این شهرستان مرزی از موانع مهم ارتقاء فرهنگی است.

وی یکی از مهمترین راهکارهای اشتغال این منطقه را کشاورزی دانست و گفت : کشاورزان باید با تغییر رویه کشت و کار از سنتی به روش علمی آن روی آورده و از علم مدد بگیرند .

وی افزود: دولت در صورت روی آوردن کشاورزان به روش کشت و آبیاری مکانیزه تسهیلات ویژ ه ای همچون اعطای تسهیلات به هر هکتار 35 میلیون ریال در نظر گرفته که 85 درصد آن بصورت بلاعوض است.

اعتبار 198 پروژه کشاورزی قاینات تصویب شد

فرماندار قاینات از تصویب 198 پروژه کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه ها تخصیص می یابد.

حسین شرافتی راد اظهارکرد: توسعه مشاغل کشاورزی و تولیدات داخلی از اولویت‌های دولت است و اعتبارات باید واقعی، کارشناسی و با نظارت توزیع شود.

وی در جلسه اجرای طرح توسعه کشاورزی شهرستان قاینات عنوان کرد: با اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال جوانان فراهم می‌ شود.

وی ادامه داد: اجرای کامل طرح توسعه کشاورزی در این شهرستان موجب تقویت بیش از پیش حوزه کشاورزی و حل مشکل بیکاری می ‌شود.

فرماندار قاینات افزود: توسعه مشاغل کشاورزی از اولویت‌های دولت است و مسئولان محلی باید برنامه‌های خود را در این راستا تعریف و اجرا کنند.

شرافتی به نقش مهم نواحی روستایی در اقتصاد ملی از طریق کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای تدوام و افزایش این نقش به ویژه در زمینه امنیت غذایی پایدار نواحی روستایی به عنوان عرصه مهم این فعالیت باید مورد توجه مسئولان قرار گیرند.

وی توسعه بخش کشاورزی را فرصتی ارزشمند و طلایی برشمرد و افزود: باید با دقت، حوصله و کار کارشناسی نسبت به جذب اعتبارات تلاش مضاعفی داشته باشیم.

فرماندار قاینات بر استفاده کشاورزان از فرصت‌های طلایی که وزارتخانه جهاد کشاورزی و دولت در راستای اختصاص اعتبارات لازم برای توسعه بخش کشاورزی ایجاد نموده است، تاکید کرد.