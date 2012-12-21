ابومسلم دومین لیگ برتری را هم حذف کرد/ وداع صبای آسیایی با جام!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور عصر امروز جمعه تیمهای فوتبال ابومسلم مشهد و صبای قم برابر هم به میدان رفتند که تیم ابومسلم در وقتهای اضافه موفق شد با نتیجه 2 بر یک صبای قم را شکست داده و راهی مرحله بعدی این مسابقات شود.
در این مسابقه که با قضاوت سیداحمد صالحی در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد و در پایان 90 دقیقه دو تیم به تساوی بدون گل رضایت داده بودند، فرزاد حمیدی (101) و گل به خودی بازیکن صبا (115) برای ابومسلم و مسعود حق جو (113) برای صبای قم در این بازی گل زدند.
ضمن اینکه مجید حیدری بازیکن تیم صبای قم در دقیقه 119 با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد. جواد ضیغمی از تیم ابومسلم و فرید بهزادی، سعید لطفی و میلاد نوری هم از تیم صبای قم در این بازی کارت زرد گرفتند.
ابومسلم که در مرحله گذشته جام حذفی پیکان را شکست داده بود، با این پیروزی به مرحله یکهشتم نهایی صعود کرد و در آن مرحله به مصاف برنده دیدار گهر دورود و استقلال تهران میرود.
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