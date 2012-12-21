  1. عناوین کل
۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۴

شب شعر "از قبیله سلمان" در مشهد برگزار می‌شود

شب شعر "از قبیله سلمان" در مشهد برگزار می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر شب شعر "از قبیله سلمان" گفت: شب شعر "از قبیله سلمان " با نگاهی مردمی و با همکاری موسسات مردمی در مشهد برگزار می‌شود.

مسلم موسوی دبیر این شب شعر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این شب شعر عصر شنبه دوم دی‌ماه در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نشست شاعران برجسته‌ کشور و استان از جمله؛ مصطفی محدثی خراسانی، هادی منوری، مجید نظافت، حسین ابراهیمی، مصطفی موسوی گرمارودی و شاعران شهرهای نیشابور، چناران، سرخس، تربت حیدریه و استان مازندران به شعرخوانی درباره شخصیت سلمان فارسی خواهند پرداخت.

دبیر شب شعر از قبیله‌ی سلمان بیان کرد: شاعران در این نشست اشعار خودشان را با محوریت شخصیت سلمان فارسی و بزرگان صدر اسلام قرائت خواهند کرد.

وی افزود: این نشست روز شنبه دوم دی‌ماه از ساعت 17:30 شروع و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1771634

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها