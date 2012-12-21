مسلم موسوی دبیر این شب شعر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این شب شعر عصر شنبه دوم دی‌ماه در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نشست شاعران برجسته‌ کشور و استان از جمله؛ مصطفی محدثی خراسانی، هادی منوری، مجید نظافت، حسین ابراهیمی، مصطفی موسوی گرمارودی و شاعران شهرهای نیشابور، چناران، سرخس، تربت حیدریه و استان مازندران به شعرخوانی درباره شخصیت سلمان فارسی خواهند پرداخت.

دبیر شب شعر از قبیله‌ی سلمان بیان کرد: شاعران در این نشست اشعار خودشان را با محوریت شخصیت سلمان فارسی و بزرگان صدر اسلام قرائت خواهند کرد.

وی افزود: این نشست روز شنبه دوم دی‌ماه از ساعت 17:30 شروع و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت.