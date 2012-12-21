آبگرفتگی چمن ورزشگاه دورود/ احتمال به تعویق افتادن بازی گهر و استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، شور و حرارت تماشاگران دورودی برای نخستین میزبانی تیم گهر دورود به گونه ای است که به رغم بارش شدید باران، بسیاری از افراد از ساعت 6 صبح امروز برای تماشای بازی در ورزشگاه حضور پیدا کرده اند.

همه بلیط های بازی پیش فروش شده و حتی برخی از تماشاگران از ایجاد بازار سیاه برای بلیط بازی تیم گهر و استقلال خبر می دهند به طوریکه قیمت هر بلیط در بازار سیاه تا 50 هزار تومان نیز عنوان شده است.

از سوی دیگر با توجه به بارش باران در طول 24 ساعت گذشته در سراسر استان لرستان از جمله شهرستان دورود و هشدارهای هواشناسی در این زمینه هم اکنون ورودی ورزشگاه و همچنین زمین چمن بازی با آبگرفتگی مواجه شده است.

مسئولان برگزاری مسابقه در حال حاضر به وسیله پمپ مشغول جمع آوری آب موجود در زمین بازی هستند که البته کار در این زمینه به کندی پیش می رود.

به گفته یک منبع آگاه متولیان امر در حال رایزنی با مسئولان سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و همچنین هواشناسی برای برگزاری بازی هستند که نتیجه این رایزنی ها حداکثر تا یک ساعت دیگر مشخص می شود.

با توجه به شدت بارشها و آبگرفتگی زمین مسابقه احتمال 24 ساعت تعویق بازی وجود دارد که البته با توجه به بازی روز سه شنبه تیم گهر دورود با ملوان بندر انزلی در قالب نیم فصل دوم لیگ برتر این احتمال تا حدودی تضعیف می شود چرا که اگر بازی امروز به تعویق بیفتد باید زمان بازی با ملوان نیز تغییر کند.

به گفته مسئولان در صورتیکه از شدت بارشها کاسته و زمین مهیای برگزاری بازی گهر و استقلال شود این بازی امروز راس ساعت 13 و 30 دقیقه برگزار خواهد شد.