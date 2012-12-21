دولت آمریکا و اسرائیل در ضعیف ترین دوران خود به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه های نماز جمعه این هفته شیروان با گرامیداشت سالروز ولادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت؛ امام موسی کاظم(ع) به ذکر فضائل و مناقب آن حضرت پرداخت و گفت: امام موسی کاظم(ع) پاسدار دانشگاه جعفری و الگوی سالکان کوی عبادت و بندگی بود.

وی با یادآوری مبارزات خستگی ناپذیر آن امام همام در معرفی اسلام و مبارزه با طاغوت اظهار داشت: سیره عملی و رفتاری امام کاظم(ع) مسلمانان را به سکینه و حلم و متانت می رساند.

حجت الاسلام کوثری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقایع اخیر در کشور آمریکا و قتل عام کودکان بی گناه، با بیان اینکه دولت آمریکا و رژیم جعلی اسراییل در ضعیف ترین دوران خود به سر می برند، عنوان کرد: شاخصه های دولت مقتدر آن است که برای جامعه خود امنیت آفرین باشد و مشکلات موجود را مرتفع کند که دولت آمریکا و رژیم جعلی اسراییل در هر دو موضوع در ضعیف ترین وضعیت قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در داخل کشور آمریکا مردم احساس ناامنی می کنند و هر روز نیز شاهد کشتار بچه های بی گناه هستند، اضافه کرد: در نمونه اخیر نیز در آستانه سال نو میلادی، جشن مردم این کشور به عزا تبدیل شد و در حالی که مردم در بحران های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، مزه سال نو نیز در کام آنها تلخ شد.

خطیب نماز جمعه شیروان همچنین با گرامیداشت سالروز وفات سلمان فارسی و شهادت عمار بن یاسر دو تن از اصحاب پیامبر اکرم(ص) افزود: پیروی سلمان فارسی از حضرت محمد(ص) و پایبندی به اسلام او را در زمره اهل بیت قرار داده و پیروی از سبک زندگی سلمان فارسی مسلمانان را به خدا و پیامبر(ص) نزدیک می کند.

وی اظهار داشت: دفاع از حق و ولایت عمار بن یاسر در رکاب حضرت علی(ع) نیز ما در ادامه راه شهادت مصمم می کند و با نگاه به سن 92 سالگی عمار و شهادت او در جنگ نهروان، روحیه ایثار و شهادت طلبی مسلمان واقعی آشکار می شود.

