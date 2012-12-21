2600 تن بذر گندم بین کشاورزان مازنی توزیع شد

محمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر توزیع بذور اصلاح شده گندم، حدود 44 تن بذر دانه روغنی کلزا و بیش از سه تن بذر جو بین کشاورزان متقاضی استان توزیع شد.



وی افزود: در حال حاضر مقدمات تامین حدود 500 تن بذر شلتوک برنج با توجه به نیاز استان برای سال زراعی جدید از سوی این شرکت در حال انجام بده که پس از تامین بین کشاورزان برنجکار متقاضی استان توزیع خواهد شد.

غلامی از تامین و توزیع بیش از دو هزار و 688 تن بذر گندم بین کشاورزان گندمکار مازندران خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این بذور از ارقام اصلاح شده شامل تجن، نای60، رسول، دریا، 19 - 80-N ، مروارید و شانگهای بوده که بین کشاورزان استان توزیع شد، افزود : تامین و توزیع این بذور گندم در راستای سیاست های جهاد کشاورزی در توسعه استفاده از ارقام پر محصول و با هدف افزایش تولید محصول کلیدی و استراتژیک گندم در سطح استان صورت گرفته است.

این مسئول گفت: تمامی مراحل تامین و توزیع با نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای متقاضی بذر گندم همراه بوده است.