انجام اولین پرواز قطر از فرودگاه خلیج فارس عسلویه در هفته آینده

علی جابرنژاد رئیس ایستگاه شرکت هواپیمایی هسا که مسئولیت این پرواز را بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: به یاری خداوند پرواز قطر برای اولین بار از فرودگاه بین المللی خلیج فارس چهارشنبه هفته آینده صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: فروش بلیط به طور سیستمی از طریق این شرکت در منطقه جنوب کشور در حال انجام است و برای متقاضیان بلیط به صورت رفت و برگشت صادر شده است.

رئیس ایستگاه شرکت هواپیمایی هسا خاطرنشان کرد: همه آژانس‌های هواپیمایی شرکت هسا در پارسیان، کنگان، جم و عسلویه خدمات مربوط به بلیط را به مسافران عرضه خواهند داشت.

وی به افزیش بهای حمل و نقل هوایی اشاره کرد و ادامه داد: نرخ بلیت رفت و برگشت پرواز عسلویه به قطر و دبی با هواپیماهای شرکت هسا سه میلیون و۹۳۰ هزار ریال است که ۸۰۰ هزار ریال کمتر از نرخ مابقی شرکت‌هاست.

جابرنژاد بیان داشت: پیگیری مسئولان سازمان منطقه ویژه پارس و بخش عسلویه باعث شد قراردادی بین مسئولان فرودگاه بین‌المللی خلیج‌فارس و شرکت هسا امضا و پروازهای عسلویه به دبی و قطر به صورت هفتگی از این فرودگاه انجام شود.

وی تصریح کرد: پیش از این مردم مناطق عسلویه برای سفر هوایی به کشور قطر از طریق فرودگاه شهرستان لامرد استان فارس اقدام می‌کردند اما اکنون این پرواز از لامرد انجام نمی‌شود و فرودگاه خلیج‌فارس عسلویه میزبان این خدمات هوایی به مسافران است.