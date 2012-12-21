انتقاد یک مسئول حقوق بشری از آل خلیفه/ گازهای سمی باز هم قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیساریای حقوق بشر خاورمیانه مسئولان کشورهای دیکتاتوری عربی را به تحقق دموکراسی در کشورهایشان قبل از مطالبه آن برای سوریه فرا خواند.



"محمد شهید امین خان" رئیس کمیساریای حقوق بشر خاورمیانه از کشورهای عربی و مسئولان این کشورها خواست که پیش از مطالبه اجرای دموکراسی در سوریه و کشورهای دیگر، خود پایبند و مجری آن باشند و به مردم خود توجه کنند.



بر اساس گزارش، "محمد خان" روز گذشته در دیدار با شیخ عبدالامیر قبلان نائب رئیس مجلس اعلای شیعیان در بیروت در این ارتباط از مسئولان کشورهای عربی به ویژه عربستان ، قطر و امارات نام برد.



وی درسخنان خود به اوضاع سوریه و نقض حقوق بشر در بحرین و فلسطین اشغالی پرداخت و گفت کسانی که خواهان دموکراسی در کشورهای دوست و غیردوست هستند، ابتدا باید دموکراسی را در کشورهای خود اجرا کنند و به حقوق بشر احترام بگذارند.



وی ملت بحرین را ملتی بی دفاع دانست که با ظلم و ستم از سوی رژیم آل خلیفه و دولت این کشور روبرو است. به گزارش العالم، رئیس کمیساریای حقوق بشر خاورمیانه از دولت بحرین خواست که به حقوق مردم این کشور احترام بگذارد و همه کسانی را که در رابطه با حق آزادی بیان و عقیده بازداشت شده اند ، آزاد کند.



محمد خان گفتگو را بهترین راه برای حل و فصل مشکل بحرین دانست و به دولت آن کشور درباره بی توجهی به خواسته های مردم هشدار داد.

شهادت جوان بحرینی براثر گازهای سمی



رئیس شورای مرکزی جمعیت وفاق بحرین، شهادت "باسل القطّان"، جوان بحرینی، در منطقه ابوصیع را بر اثر استنشاق گازهای سمی شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی این کشور تایید کرد. جمیل کاظم به العالم گفت : شهید باسل مبتلا به بیماری آسم بود، اما اصرار نیروهای رژیم بحرین بر شلیک گازهای سمی به سوی مناطق مسکونی در شب باعث وخامت حال و شهادت وی شد.



وی افزود: روش آل خلیفه در رویارویی با تظاهرات و جوانان معترض، مجازات دسته جمعی همه ساکنان منطقه ای است که تظاهرات در آن برگزار می شود و این به معنای کشته شدن بیگناهان بیشتر از جمله کودکان، زنان، سالمندان و بیمارانی است که از بیماریهایی مانند آسم و تنگی نفس رنج می برند.



کاظم درباره اظهارات وزیر حقوق بشر فرانسه و دعوت وی از بحرینیها به گفتگو نیز خاطرنشان کرد: اظهارات این وزیر اعتراف رسمی پاریس به وجود بحران در بحرین است و این سخنان ضربه ای به رژیم آل خلیفه است که تلاش می کند به جامعه بین المللی القا کند که بحران بحرین به پایان رسیده است.



کاظم تاکید کرد: نبود راه حلی سیاسی با وجود بازداشتها، زندانها و تعدی رژیم بحرین به حقوق بشر، سبب مداومت و افزایش بحران در کشور خواهد شد حتی اگر رژیم آن را انکار کند.