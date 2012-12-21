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۱ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۱

رسولی اعلام کرد:

نیروهای بسیجی آماده مقابله با تهدیدات دشمن هستند

نیروهای بسیجی آماده مقابله با تهدیدات دشمن هستند

نوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه امام هادی (ع) گفت: نیروهای بسیجی در همه حال، آماده مقابله با تهدیدات دشمن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رسولی صبح جمعه در حاشیه رزمایش الی بیت المقدس در جمع خبرنگاران، پیام اصلی رزمایش الی ‌بیت‌المقدس را دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و برقراری صلح و دوستی در جهان اعلام کرد.

وی، اجرای برنامه‌ هایی از قبیل برگزاری دعای کمیل و دعای ندبه، پیاده‌ روی شبانه و سینه‌ زنی و پخش نواهای دفاع مقدس، موجب فراهم‌سازی فضای معنوی خاصی نظیر ایام دفاع مقدس شد و صمیمیت بسیجیان حاضر در رزمایش قابل توجه دانستند.

فرمانده قرارگاه امام هادی (ع) افزود: بسیجیان امروز مانند بسیجیان دوران دفاع مقدس عاشق ولایت و خدمتگزاری بوده و همیشه پا به رکاب ولایت و آماده اجرای هرگونه ماموریت از سوی سرور و مولای خود هستند.

وی با بیان اینکه شاکله حقیقی گردان بیت المقدس حلقه های شجره طیبه صالحین است، افزود: هدف از برگزاری این رزمایش را افزایش توان نیروهای واکنش سریع بسیج برای مقابله با تهدیدات نرم ، نیمه سخت و سخت دشمنان انقلاب است.

رسولی، تمرین مقابله با اغتشاشات و نا آرامی های شهری را از ویژگی این رزمایش دانست و افزود: هدف از برگزاری این رزمایش ارتقا آمادگی و فعالیت های جمعی گردانی نیروهای واکنش سریع بسیج برای دفاع از اسلام و دستاورد های انقلاب اسلامی در برابر انواع تهدیدات است.

کد مطلب 1771652

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