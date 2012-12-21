پیش بینی هواشناسی برای بازی گهر و استقلال اعلام شد/ باران ادامه دارد

نورالدین سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق پیش بینی که به صورت مکتوب در اختیار برگزار کنندگان بازی قرار گرفته بارش ها تا امشب ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مطابق این پیش بینی آسمان دورود ابری همراه با بارش باران، رعد و برق و وزش باد بوده که بارشها در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان با بیان اینکه از بعد از ظهر امروز به تدریج از شدت بارشها کاسته می شود، بیان داشت: ولی بارندگیها در استان قطع نخواهد شد و تا شب ادامه خواهد داشت.

سپهوند همچنین به آمار بارندگیهای استان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و بیان داشت: شهرستان دورود با 37.8 میلی متر بارندگی پرباران ترین شهرستان استان بوده است.