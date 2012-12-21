  1. عناوین کل
۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پیش بینی هواشناسی برای بازی گهر و استقلال اعلام شد/ باران ادامه دارد

پیش بینی هواشناسی برای بازی گهر و استقلال اعلام شد/ باران ادامه دارد

دورود - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان لرستان گفت: پیش بینی هواشناسی به صورت مکتوب برای بازی تیم گهر و استقلال به متولیان برگزاری بازی اعلام شده است.

نورالدین سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق پیش بینی که به صورت مکتوب در اختیار برگزار کنندگان بازی قرار گرفته بارش ها تا امشب ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مطابق این پیش بینی آسمان دورود ابری همراه با بارش باران، رعد و برق و وزش باد بوده که بارشها در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان با بیان اینکه از بعد از ظهر امروز به تدریج از شدت بارشها کاسته می شود، بیان داشت: ولی بارندگیها در استان قطع نخواهد شد و تا شب ادامه خواهد داشت.

سپهوند همچنین به آمار بارندگیهای استان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و بیان داشت: شهرستان دورود با 37.8 میلی متر بارندگی پرباران ترین شهرستان استان بوده است.

کد مطلب 1771653

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها