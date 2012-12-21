حمیدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منطقه عسلویه به دلیل شرایط اقلیمی خاص خود جایگاه پرورش بسیاری از گیاهان دارویی است که یکی از مهمترین آنها گیاه الوئه ورا است که به آن صبر زرد می گویند و نام محلی آن گل قبر چادر وا و گل سگله است.

وی اضافه کرد: این گیاه مصارف بسیار مفید دارد. آلوئه‌ورا در کرم‌های پوستی برای کمک به بهبودی سوختگی، افزایش قابلیت انعطاف پوست در التهابات پوستی اگزما پسوریازیس و در کرم‌های ضد چروک هم مصرف می شود و در ماسک‌های صورت و در کرم‌های ضد لک در کاهش پیگمان‌های پوستی موثر است.

محمودی با اشاره به جایگاه درمان سنتی در ایران و جهان، بیان داشت: جایگاه طب سنتی در کشور ما که مهد رویش گیاهان دارویی است بسیار رفیع بوده و از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است.

رئیس بخش دارویی درمانگاه منطقه ویژه پارس خاطرنشان ساخت: امروزه اقلام دارویی گیاهی در ایران به خصوص در داروخانه‌ها قفسه‌های زیادی را به خود اختصاص داده است و حتی بعضی از آنها در لیست پوشش‌های بیمه‌ای کشوری قرار گرفته‌اند.

رویکرد جهانی به سمت طب سنتی است

وی اضافه کرد: این جایگاه نیازمند توجه مسئولان بوده تا با اطلاع‌رسانی علمی صحیح و فراهم‌سازی بسترهای مناسب این رشته و اقبال عمومی به آن چه از سوی پزشکان و چه از سوی بیماران ارتقا یافته تا جایگاه آن بیش از پیش محکم شود.

محمودی تصریح کرد: رویکرد جهانی به طب سنتی به خصوص در کشورهای اروپایی بسیار بالاست فقط در آلمان بیش از 460 قلم داروی گیاه وجود دارد که خود حکایت از اهمیت آن در اینچنین جوامعی را دارد.

رئیس دارویی درمانگاه پارس خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و بحران های دارویی که این روزها وجود دارد مصرف داروهای گیاهی توجیه پذیر است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی گرایش کادر پزشکی و متعاقبا مردم به داروهای گیاهی البته با استانداردهای لازم بسیار می‌تواند گره‌گشا باشد و تمایل به مصرف این داروها راه برون رفت مناسبی از تنگناهای دارویی در شرایط کشور خواهد بود.