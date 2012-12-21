کلاس های آموزش داستان نویسی در کتابخانه عمومی شماره یک مریوان برگزار می شود

احمد رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این کلاس های آموزشی به همت کانون ادبی کتابخانه های عمومی شهرستان مریوان در روزهای پنجشنبه ساعت 15 تا 30/16 برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تا کنون یک جلسه از دوره آموزش مذکور برگزار شده است، افزود: علاقمندان می توانند هر چه سریعتر به کتابخانه های عمومی شماره یک مراجعه کنند و برای حضور در این کلاس ها ثبت نام به عمل آورند.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مریوان در ادامه به برگزاری کلاس های آموزشی قصه گویی اشاره کرد و گفت: این کلاس ها در آینده ای نزدیک در کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار می شود.

دانش آموزان قروه ای به صورت نیم بها در کتابخانه های عمومی عضو می شوند

در راستای ترویج فرهنگ مطالعه، دانش آموزان قروه ای می توانند به صورت نیم بهاء در کتابخانه های عمومی این شهرستان عضو شوند.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قروه گفت: برنامه عضوگیری در مدارس با همکاری اداره آموزش و پرورش این شهرستان در ماه های آذر و دی انجام می شود.

جواد عباسی افزود: این اقدام با هدف جذب این قشر آینده ساز به کتابخانه های عمومی و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه کتاب های غیر درسی در میان آنان صورت می گیرد.

وی بیان کرد: این شهرستان با 230 هزار نفر جمعیت دارای پنج کتابخانه عمومی نهادی و دو کتابخانه عمومی مشارکتی است.

تخفیف 30 درصدی در کانون قلم چی برای اعضا کتابخانه های عمومی قروه

با انعقاد تفاهم نامه ای مشترک میان اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قروه و کانون فرهنگی قلم چی، اعضا کتابخانه های عمومی می توانند با 30 درصد تخفیف در دوره های آموزشی این کانون شرکت کنند.

عباسی افزود: این اقدام به منظور خدمت رسانی بهتر و کمک مالی به دانش آموزان و دانش پژوهان شهرستان صورت می گیرد.

وی با تاکید بر لزوم ارتقاء سطح خدمات رسانی به اعضاء کتابخانه های عمومی، بیان کرد: انعقاد این تفاهم نامه برای دانش آموزان و کسانی که در آزمون های ملی از جمله کنکور شرکت می کنند مفید است.

راه اندازی کتابخانه های عمومی مشارکتی در توسعه فرهنگ مطالعه موثر است

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی دیواندره راه اندازی کتابخانه های عمومی مشارکتی به ویژه در روستاها را در توسعه فرهنگ مطالعه بسیار حائز اهمیت برشمرد و گفت: ایجاد کتابخانه های مشارکتی می تواند نیازهای روستاییان را به کتاب و کتابخانه رفع کند.

جلال قربانی خواستار مشارکت شوراهای اسلامی روستایی، دهیاری ها و مردم در راه اندازی این گونه کتابخانه ها شد و افزود: اختصاص مکانی مناسب مهم ترین نیاز ایجاد کتابخانه عمومی مشارکتی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شهرستان دیواندره تنها دارای یک کتابخانه عمومی نهادی است که قدیمی ترین کتابخانه عمومی استان کردستان نیز محسوب می شود.