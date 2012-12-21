تشکیل باند زنانه برای سرقت از طلافروشی ها

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع سرقت از سوی سارقان زن از طلافروشی های سطح شهر تهران ، موضوع جهت رسیدگی تخصصی در دستور کار کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت که در ادامه ، کارآگاهان موفق به شناسایی و دستگیری اعضای یکی از این گروه ها به سرکردگی مجرم سابقه دار به هویت "پوران" شدند که نهایتا با دستگیری تمامی اعضای این گروه از سارقان طلافروشی ها ، خبر دستگیری و دستور انتشار تصاویر آنها در رسانه ها منتشر شد.

در ادامه و با شناسایی گروه دیگری از سارقان زن که به همین شیوه اقدام به سرقت از طلافروشی ها در سطح شهر تهران کرده بودند ، تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته یکی از محل های سرقت برای انتشار و شناسایی متهمان و دیگر مالباختگان احتمالی ، در اختیار رسانه ها قرار گرفت .

با انتشار تصاویر گروه جدید سارقان تحت تعقیب ، تعداد دیگری از مالباختگان طلافروشی ها با مراجعه به پلیس آگاهی و و ارائه تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته طلافروشی های خود اعلام کردند که سرقت مغازه های آنها نیز از سوی گروه اخیر انجام شده که به دستور رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، تمامی پرونده های مشابه تجمیع و در اداره هفدهم مورد بررسی قرار گرفت .

یکی از مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : دو زن وارد مغازه طلافروشی من در منطقه اختیاریه شده و درخواست دیدن زنجیرهای طلای داخل ویترین را کردند . پس از چند دقیقه و در حین تعویض کردن زنجیرها ، در یک لحظه که متوجه نبودم یکی از آنها دو رشته زنجیر را برداشته و به بهانه نگاه کردن در داخل آئینه یکی از رشته های زنجیر را در زیر لباس خود پنهان کرد و در حالیکه من تصور می کردم که وی یک رشته زنجیر را برداشته متوجه سرقت زنجیر دوم نشده و در نهایت سارقان بدون آنکه خرید طلایی انجام داده و یا من متوجه سرقت طلا توسط آنها شوم ، از مغازه خارج شدند .

دهم آذر یکی از مالباختگان که مغازه طلافروشی اش توسط سارقان تحت تعقیب مورد سرقت قرار گرفته بود ، در حین تردد در منطقه مسعودیه به صورت اتفاقی دو سارق مغازه طلافروشی خود را در داخل یک مغازه کفش فروشی شناسایی کرد و بلافاصله با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس گرفت که با حضور گشت کلانتری 156 افسریه در محل ، هر دو متهم به اسامی سالومه 29 ساله و ساناز 25 ساله که خواهر یکدیگر هستند ، دستگیر و به کلانتری منتقل شدند .

با اطلاع خبر دستگیری سالومه و ساناز به پلیس آگاهی ، بلافاصله هماهنگی های لازم انجام و هر دو نفر آنها برای انجام تحقیقات به اداره هفدهم منتقل شدند .

در شرایطی که متهمان در اظهارات اولیه منکر هرگونه سرقت شده و حتی مالباخته را به خاطر "تهمت زدن" تهدید به شکایت در مراجع قضایی کرده بودند ! ، مالباخته با تأکید بر این موضوع که سرقت طلافروشی وی توسط این دو خواهر انجام شده ، تصاویر دوربین های مداربسته طلافروشی خود در لحظه انجام سرقت توسط متهمان را در اختیار کارآگاهان قرار داد .

ساناز و سالومه با وجود تصاویر دوربین های مداربسته طلافروشی همچنان مدعی بیگناهی شده و مدعی بودند که گردنبند به صورت غیر عمد و کاملا اتفاقی بر روی گردن یکی از آنها جای مانده و آنها پس از مراجعه به منزل متوجه آن شده اند که در ادامه تحقیقات ، ساناز به ناچار لب به اعتراف گشود و به سرقت های مشابه دیگر در مناطق مختلف سطح شهر تهران بویژه در اختیاریه ، سرسبیل ، جیحون ، فلاح ، صادقیه ، آریاشهر و نازی آباد اعتراف و دختر خاله خود به نام "شبنم . ح" 24 ساله را نیز به عنوان عضو سوم گروه معرفی کرد که شبنم نیز 28 آذر دستگیر و همانند دخترخاله هایش به سرقت و کش روی از طلافروشی ها اعتراف کرد .

سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند ، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهمان و شناسایی تعدادی از مالباختگان ، بویژه تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته که متهمان را در لحظه سرقت نشان می دهد و همچنین به دلیل احتمال ارتکاب دیگر جرایم ارتکابی و افزایش تعداد مالباختگان و شکات ، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر این سه متهم از سوی دادیار شعبه 12 دادسرای ناحیه 14 تهران صادر شده است . به همین خاطر از کلیه مالباختگانی که موفق به شناسایی متهمان شدند دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند . .

