مدارس مازندران از حیث مسائل فنی بررسی می شود

قربان علی شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، به تاثیر وجود خیران مدرسه‌ ساز در کنار اداره کل نوسازی مدارس اشاره کرد و افزود: اقدامات اخیر آموزش و پرورش در اجرای طرح سند تحول بنیادین و تحقق این طرح در استان‌ها سبب شد تا فضاهای آموزشی توسعه یابد.



وی، رمز موفقیت در اجرای کار را تعامل و همدلی دانست و افزود: 17 سال فعالیت در حوزه آموزش و پرورش و شش سال مدیریت در نوسازی مدارس استان گلستان مایه مباهات است که تجربه‌های جمع‌آوری شده را در مازندران به کار گیریم.



شیرزاد، دغدغه اصلی در تجهیز و نوسازی مدارس را ارتقای مسائل فنی عنوان کرد و گفت: نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس باید کیفی و اصولی باشد.

وی با تاکید بر اینکه با همدلی و تعامل دوسویه می‌توان اهداف سازمانی را جامه عمل پوشاند، اظهار داشت: تداوم ‌بخش راهی هستم که مدیر قبلی برای توسعه فضاهای آموزشی مازندران گام برداشته است.

مازندران دارای شش هزار واحد آموزشی است.