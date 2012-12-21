اهدای 14 هزار کتاب خطی توسط رهبر انقلاب به آستان قدس رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدرضا فاضل هاشمی اظهار داشت: با نگارش فهرستی مستقل از نسخه‌های اهدایی مقام معظم رهبری طبق، سنت فهرست‌نگاری کتابخانه به روش موضوعی انجام شده است.

وی افزود: دیوان خطی حزین لاهیجی اهدایی مقام معظم رهبری که توسط خود شاعر در سدة 12 هجری قمری کتابت شده و از کتب خطی ممتاز به حساب می‌آید در گنجینه مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگه داری، حفاظت و اطلاع رسانی می‌شود.

هاشمی اعلام کرد: این نسخه‌ نفیس خطی فقط شامل غزلیات مولّف است که به خط نستعلیق مخلوط به شکسته زیبای شاعر نامدار حزین لاهیجی است.

وی گفت: هرصفحه این دیوان دارای 20 سطر با جدول‌بندی به لاجورد و شنگرف صفحه آرایی شده و کاغذ نخودی متن و حاشیه شده است.

وی اظهار کرد: این اثر فرهنگی و تاریخی دارای 77 ورق در اندازه 5/24 ×17 سانتی‌متر با جلد تیماج قهوه‌ای است که به صورت "لمنیشین" مرمت علمی شده است.

وی افزود: یکی از ملاک‌های نفاست نسخه‌های خطی به خط مؤلّف بودن نسخه‌هاست که این خود یکی از امتیازهای ویژه در نسخه‌های خطی محسوب می‌شود و برای تصحیح متون خطی چنانچه یکی از نسخه‌های مورد استفاده، به خط مؤلف باشد و نسخه‌ اساس قرار گیرد.