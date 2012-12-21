به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بادیش سایتونگ، شماره جدید این مجله گونترگراس 85 ساله را در صدر 500 روشنفکر آلمانی زبان جای داده است.

پیتر هانتکه نویسنده مشهور اتریشی و مارتین والزر آلمانی از دیگر چهره‌هایی هستند که این مجله دیروز نام آنها را در فهرست خود قرار داد و جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.

در مکان بعدی نخستین زن این فهرست جای دارد که آلیس شوارتزر است. نشریه سیسرو او را برای مقاله‌ها و فعالیت‌های اجتماعی‌اش تحسین کرده و مکان پنجم را به وی اختصاص داده است. الفریده یلی نک نمایشنامه‌نویس اتریشی و برنده جایزه ادبی نوبل مکان پنجم این فهرست را در اختیار دارد.

به گفته این نشریه گراس از چنان جایگاهی برخوردار است که نمی‌توان چهره دیگری را با او مقایسه کرد. او در روزنامه‌ها و دیگر نشریات، در دنیای اینترنت و در میان چهره‌های آکادمیک چنان وجهه‌ای دارد که نمی‌توان فرد دیگری را به جای او قرار داد.

این نشریه که فهرست قبلی خود را سال 2007 منتشر کرده بود، در آن زمان پاپ بندیکت شانزدهم را در مکان نخست خود جای داده بود و مکان سوم به گونترگراس تعلق داشت. پاپ امسال در رده نهم قرار دارد.

گونتر گراس برنده جایزه ادبی نوبل در سال 1999 خالق آثاری چون «طبل حلبی»؛به تازگی جایزه برترین روشنفکر اروپایی را نیز دریافت کرد. او در سال 2012 بارها خطر رژیم صهیونیستی را به جهانیان گوشزد کرد.