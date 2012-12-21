90 هزار بیسواد در گلستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی دقایقی قبل در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه گرگان گفت: نهضت سوادآموزی و اهمیت باسواد شدن همیشه جزو دستوارات و تاکیدات بوده است.

وی با گرامیداشت 7 دیماه فرمان تشکیل نهضت سوادآموزی گفت: با گذشته 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال گذشته 90 هزار بیسواد در استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: وجود این تعداد بیسواد با توجه به فرهنگ غنی مرز و بوم پسندیده نیست و سوادآموزی می تواند باعث توسعه فرهنگ سیاسی و اجتماعی شود.

وی با اشاره به اینکه ریشه کنی بیسوادی یک عزم و ارائه ملی نیاز دارد گفت: از سال 58 که نهضت سوادآموزی شکل گرفت، تصور این بود که در 15 سال ریشه کنی بیسوادی صورت گیرد.

پایین محلی بیان داشت: از اواخر سال 89 فعالیتهای نهضت سوادآموزی و آموزش و پرورش تجمیع شد و تعلیم و تربیت از مهدکودک تا پایان متوسطه در اختیاز آموزش و پرورش است و اگر بیسوادی بین 10 تا 49 ساله وجود دارد باید آموزش و پرورش ظرف پنج سال ریشه کن کند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: در سطح استان 22 هزار فرهنگی و 15 هزار بازنشسته داریم و هر باسواد وظیفه دارد بیسوادان را آموزش دهد.

وی بیان داشت: ریشه کردن بیسوادی شدنی است مشروط بر اینکه ارائه وجود داشته باشد.