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۱ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

پایین محلی:

90 هزار بیسواد در گلستان شناسایی شدند

90 هزار بیسواد در گلستان شناسایی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از شناسایی 90 هزار بیسواد در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی دقایقی قبل در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه گرگان گفت: نهضت سوادآموزی و اهمیت باسواد شدن همیشه جزو دستوارات و تاکیدات بوده است.

وی با گرامیداشت 7 دیماه فرمان تشکیل نهضت سوادآموزی گفت: با گذشته 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال گذشته 90 هزار بیسواد در استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: وجود این تعداد بیسواد با توجه به فرهنگ غنی مرز و بوم پسندیده نیست و سوادآموزی می تواند باعث توسعه فرهنگ سیاسی و اجتماعی شود.

وی با اشاره به اینکه ریشه کنی بیسوادی یک عزم و ارائه ملی نیاز دارد گفت: از سال 58 که نهضت سوادآموزی شکل گرفت، تصور این بود که در 15 سال ریشه کنی بیسوادی صورت گیرد.

پایین محلی بیان داشت: از اواخر سال 89 فعالیتهای نهضت سوادآموزی و آموزش و پرورش تجمیع شد و تعلیم و تربیت از مهدکودک تا پایان متوسطه در اختیاز آموزش و پرورش است و اگر بیسوادی بین 10 تا 49 ساله وجود دارد باید آموزش و پرورش ظرف پنج سال ریشه کن کند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: در سطح استان 22 هزار فرهنگی و 15 هزار بازنشسته داریم و هر باسواد وظیفه دارد بیسوادان را آموزش دهد.

وی بیان داشت: ریشه کردن بیسوادی شدنی است مشروط بر اینکه ارائه وجود داشته باشد.

کد مطلب 1771678

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