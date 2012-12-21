بازی استقلال تهران و گهر دورود لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مسئولان برگزاری بازیها بازی دو تیم استقلال تهران و گهر دورود در قالب رقابتهای جام حذفی به دلیل شدت گرفتن بارندگیها و همچنین وضعیت نامناسب چمن ورزشگاه تختی دورود لغو شد.

تاریخ بعدی بازی هنوز اعلام نشده است.