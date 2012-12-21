نیمی از خدمات دندانپزشکی در ابرکوه ارائه نمی شود/ مراجعه مردم به شهرهای مجاور

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مشکلاتی که در حیطه درمان در شهرستان ابرکوه وجود دارد و عدم وجود برخی از پزشکان متخصص و یا مرتب نبودن حضور برخی دیگر، اکنون مردم شهرستان برای کشیدن یک دندان ساده نیز باید با صرف وقت و هزینه به شهرستانهای مجاور مراجعه کنند این در حالی است که برخی ها در مواضعی غیر عادلانه و یا ناآگاهانه همه امکانات استان را در شهرستان ابرکوه می بینند.

یک شهروند ابرکوهی در تماس تلفنی با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدت سه روز است که با دندان درد شدید مواجه هستم و به دندانپزشکان متعددی نیز مراجعه کرده ام ولی هیچکدام حاضر به کشیدن دندان نیستند و فقط کارهایی مانند پرکردن دندان انجام می دهند.

مجید فلاح زاده افزود: حتی به درمانگاه دولتی ابرکوه نیز مراجعه کردم ولی دندانپزشک این درمانگاه با اظهار این که در حال سفر به یزد است از کشیدن دندان خودداری کرد.

وی اضافه کرد: حتی حاضر شدم هزینه کرایه سواری او برای رفتن به یزد را بدهم اما پزشکی که موظف به ارائه خدمات است، از درمان بیمار امتناع کرد.

وی گفت: شنیده ام برخی از پزشکان برای ایجاد مطب از وام های شهرستان نیز استفاده کرده اند تا به خدمت بپردازند ولی از انجام خدمت امتناع می کنند.

با وجود دانشکده های تخصصی دندانپزشکی در استان یزد امید می رود دانشگاه علوم پزشکی یزد برای رفع نیاز مردم این شهر چاره اندیشی کنند.