نظر واردکنندگان درباره لایحه اصلاح مالیاتی

محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر گفت: آزادسازی قیمت‌گذاری، تحقق خواسته چندین ساله بخش‌خصوصی مبنی بر خروج دولت از قیمت‌گذاری‌ها است که پیش از این فعالان اقتصادی بارها و بارها درخواست رسمی خود برای واگذاری قیمت‌گذاری کالاها به بخش خصوصی را مطرح کرده‌اند و تحقق این اصل، گام بزرگی در مسیر حمایت واقعی از مصرف و بلوغ اقتصادی کشور است.

رئیس مجمع عالی واردات افزود: تجربه جهانی شاهد خوبی بر این ادعا است که آزادسازی قیمت‌ها موجب افزایش رقابت در بازار امروز می‌شود.

وی با تکیه بر اصل رقابت‌پذیری بنگاههای تولید و تجاری تصریح کرد: در سایه رقابت‌پذیری است که می‌توان به افزایش کیفیت کالاها، ارتقاء سطح خدمات پس از فروش و کاهش قیمت‌ها امیدواربود؛ در غیر اینصورت و در فضای تولید و تجارت انحصاری و رانتی نتیجه‌ای جز ضرر و زیان مصرف‌کننده نصیب اقتصاد کشور نخواهد شد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: حتی باید اذعان کرد که امروز برای تحقق این اصل مهم و کلیدی، دیر هم شده است. هرچند این موضوع ممکن است تبعات زودگذری داشته باشد؛ ولی با توجه به ضرورت رشد اقتصادی کشور، گریزی جز گام برداشتن در این مسیر پیش پای دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد و تجارت وجود ندارد.

وی در رابطه با موضوع ارائه لایحه مالیاتی اظهار داشت: دولت الکترونیک پایه و اساس موضوع شفاف‌سازی مالیاتی است تا دولت الکترونیک پیاده‌سازی و قوام پیدا نکند، برای شفاف‌سازی امور مالیاتی نمی‌توان چاره‌اندیشی کرد. باید موضوع را از پایه و ریشه‌ای حل کرد.

به گفته برخوردار، ورود به هر برنامه‌ای بدون توجه به زیرساختها و بسترهای آن، جز اتلاف سرمایه‌های کشور، کاهش اعتماد عمومی و رقم زدن یک برنامه در کنار سایر برنامه‌های نیمه‌تمام، نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.