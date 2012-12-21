آخرین وضعیت یرموک/ هلاکت تعداد زیادی تروریست سعودی و ترک در"داریا"

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن سوریه از پیشروی سریع نیروهای ارتش در داریا به سمت مواضع گروههای مسلح خبر داد و نوشت افراد مسلح در حلب، بیشتر کسب دستاورد در زمینه رسانه ای و تبلیغاتی را ترجیح می دهند.
این رسانه نوشت ارتش سوریه به پیشروی سریع خود طی ساعات گذشته در داریا ادامه داد تا آخرین بازمانده های گروههای مسلح در این شهر را سرکوب کند.
این در حالی است که گروههای فلسطینی برای کشیدن فتیله تنش از اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک از طریق میانجیگری بزرگان اردوگاه با گروههای مسلح به منظور عقب نشینی آنها از یرموک تلاش می کنند.
منابع آگاه از تحولات نبرد در داریا به الوطن گفتند شماری از افراد مسلح، خود را تسلیم نیروهای ارتش کردند، ارتش در حال حاضر با بازمانده های تروریستها و به طور مشخص با تک تیراندازها می جنگد و طی ساعات آینده، نبرد داریا به طور نهایی یکسره خواهد شد.
هلاکت تعداد زیادی تروریست غیر سوری
به گفته این منابع، تعداد زیادی از تروریستهای ترک، سعودی، لیبیایی و ملیتهای آسیایی در جمع کشته شدگان به چشم می خورند.
این منابع اعلام کردند ارتش سوریه همچنان به ماموریت خود برای پاکسازی دیگر مناطق حومه دمشق ادامه می دهد به طوری که طی ساعات اخیر، تلفات سنگینی به تروریستها و سرکردگان آنها وارد کرد.
درگیریهای شدید میان کمیته های مردمی و تروریستها در یرموک
منابع امنیتی گزارش دادند ایستهای بازرسی ارتش و نیروهای حفظ امنیت در بسیاری از مناطق حماه هدف حملات گروههای مسلح قرار گرفتند.
بادکنک تروریستها در حلب ترکید
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