آخرین وضعیت یرموک/ هلاکت تعداد زیادی تروریست سعودی و ترک در"داریا"

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن سوریه از پیشروی سریع نیروهای ارتش در داریا به سمت مواضع گروههای مسلح خبر داد و نوشت افراد مسلح در حلب، بیشتر کسب دستاورد در زمینه رسانه ای و تبلیغاتی را ترجیح می دهند.



این رسانه نوشت ارتش سوریه به پیشروی سریع خود طی ساعات گذشته در داریا ادامه داد تا آخرین بازمانده های گروههای مسلح در این شهر را سرکوب کند.



این در حالی است که گروههای فلسطینی برای کشیدن فتیله تنش از اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک از طریق میانجیگری بزرگان اردوگاه با گروههای مسلح به منظور عقب نشینی آنها از یرموک تلاش می کنند.



منابع آگاه از تحولات نبرد در داریا به الوطن گفتند شماری از افراد مسلح، خود را تسلیم نیروهای ارتش کردند، ارتش در حال حاضر با بازمانده های تروریستها و به طور مشخص با تک تیراندازها می جنگد و طی ساعات آینده، نبرد داریا به طور نهایی یکسره خواهد شد.

این منابع افزودند اکثر تروریستهای کشته و زخمی شده در داریا از ملیتهای غیر سوری هستند که در کنار آنها، تعداد کمی از افراد مسلح سوری به چشم می خورند.



هلاکت تعداد زیادی تروریست غیر سوری



به گفته این منابع، تعداد زیادی از تروریستهای ترک، سعودی، لیبیایی و ملیتهای آسیایی در جمع کشته شدگان به چشم می خورند.



این منابع اعلام کردند ارتش سوریه همچنان به ماموریت خود برای پاکسازی دیگر مناطق حومه دمشق ادامه می دهد به طوری که طی ساعات اخیر، تلفات سنگینی به تروریستها و سرکردگان آنها وارد کرد.



درگیریهای شدید میان کمیته های مردمی و تروریستها در یرموک





درگیریهای شدید در خیابانهای یرموک، فلسطین و ثلاثین در اردوگاه میان نیروهای وابسته به کمیته های مردمی فلسطین و گروههای مسلح نفوذی ادامه دارد.



منابع آگاه فلسطینی به این روزنامه گفته اند گروههای فلسطینی برای بیرون راندن تروریستهای مسلح از اردوگاه یرموک تلاش می کنند.

الوطن همچنین به نقل از منابع فلسطینی آگاه اعلام کرد پیش بینی می شود که اخضرالابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در خلال سفر آتی به دمشق، دیدگاههایی برای دور نگه داشتن اردوگاه های فلسطینی از بحران سوریه را مطرح کند که دربرگیرنده عقب نشینی افراد مسلح از اردوگاه یرموک است.



درگیریهای شدید در حماه





از حماه هم خبر می رسد درگیریهای شدیدی میان نیروهای ارتش و شبه نظامیان وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد رخ داده است.



منابع امنیتی گزارش دادند ایستهای بازرسی ارتش و نیروهای حفظ امنیت در بسیاری از مناطق حماه هدف حملات گروههای مسلح قرار گرفتند.



بادکنک تروریستها در حلب ترکید



منابع سوری اعلام کردند افراد مسلح در حلب، تلاشهای خود را در برهه اخیر بر روی اهداف بی ارزش از نظر راهبردی نظامی به ویژه در حومه آن متمرکز کرده اند، تحلیلگران ابراز عقیده می کنند هدف از مانورهای اخیر افراد مسلح، به راه انداختن هیاهوی رسانه ای و تبلیغاتی است که حامیان ملی و تسلیحاتی آنها اینگونه القا می کنند که آنها پیشرفت محسوسی در صحنه عملیاتی به دست آورده و درصدد کسب دستاورد بزرگ هستند.