یک باکتری به عنوان عامل چاقی شناسایی شد/ لاغری بدون رژیم و ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، این تحقیقات پیشگامانه نشان می دهد که رژیمهای غذایی می توانند حضور میکروبهایی که در معده می توانند با باکتری چاقی مبارزه کنند را تغییر دهند.

محققان شانگهای در این تحقیق از موشهایی استفاده کردند که مقاوم به چاقی بودند. این موشها به رغم این که رژیم غذایی غنی داشتند و تحرکی هم نداشتند اما لاغر بودند.

این درحالی است که به برخی از این موشها باکتریهای bacterium enterobacter انسانی تزریق کردند و آنها به سرعت چاق شدند.

براساس گزارش منتشر شده از سوی دانشگاه جیاتونگ شانگهای، این باکتری ها (Enterobacter) پس از آنکه در میزان زیاددر روده داوطلبان چاق کشف شند به چاقی نسبت داده شدند.

موشها تا بیش از 10 هفته این باکتری را به عنوان بخشی از این آزمایش دریافت کردند.

براساس نتایج این تحقیقات که در مجله انجمن بین المللی اکولوژی میکروبی منتشر شده، این آزمایشها نشان می دهد که این باکتری ممکن است سهم سببی و یا علی در گسترش چاقی در انسانها داشته باشد.

محققان افزودند: بیماری که با یک رژیم غلات کامل، غذاهای طب سنتی چین و پروبیوتیکها 28 کیلوگرم در 9 هفته وزن کم می کند تنها اگر میزان این باکتری در روده وی کاهش یابد.

باکتری Enterobacter بخش از سیستم گوارشی است که نقش مهمی در چاقی ایفا می کند

زائو لیپینگ یکی از نویسندگان این گزارش دوسال پس از آنکه یک رژیم غذایی از غذاهای پروبیوتیک مصرف کرد 19 کیلوگرم وزن کم کرد، این امر موجب تعادل باکتری در روده وی شد.

کار زائو روی نقش این باکتری در چاقی از باورهای سنتی چینی گرفته شده بود که گفته می شود روده بنیاد سلامت بدن است.

دانشمندان در آخرین گزارش خود از این تحقیقات نوشته اند که امیدوارند بتوانند باکتریهای چاقی بیشتری را درباره انسانها در تحقیقات آینده شناسایی کنند.

براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، میزان چاقی در سطح جهان از سال 1980 دو برابر شده است. براساس آمار سال 2008، حدود 500 میلیون بزرگسال در دنیا از چاقی رنج می برند.