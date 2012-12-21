9 دی باطل السحر فتنه ها و روز تجلی بصیرت مردم ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت ولادت هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت؛ امام موسی کاظم(ع)، آن امام همام را نمونه کاملی از رافت و گذشت اسلامی معرفی کرد.

وی در ادامه با قرائت حدیثی از امام کاظم(ع) شاخصه های تقوی و قرب الهی انسان ها را بیان کرد و افزود: به فرموده امام کاظم(ع) پس از معرفت و شناخت خدا، نماز، احسان به والدین و دوری از حسد از جمله شاخصه هایی است که انسان ها را به خداوند نزدیک تر می کند.

حجت الاسلام یعقوبی در ادامه با اشاره به پنجم دی ماه و سالروز تولد حضرت عیسی مسیح(ع) اظهار داشت: حضرت عیسی(ع) در بدو تولد، خود را پیامبر خیر و برکت برای جهانیان معرفی کرد اما متاسفانه رفتار پیروان امروزی این پیامبر الهی هیچ گونه سنخیتی با اعمال و خصوصیات حضرت عیسی(ع) ندارد.

وی با تاکید اینکه مسیحیت امروزی از شعار و رفتار پیغمبر صلح و آشتی فاصله گرفته است، اضافه کرد: در حال حاضر پیروان دروغین این حضرت در گوشه و کنار جهان صلح بشری را به خطر انداخته و آتش جنگ و خونریزی را در کشورهای مختلف دنیا برافروخته اند.

خطیب نماز جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود به حماسه روز 9 دی سال 88 پرداخت و گفت: 9 دی باطل السحر فتنه ها و روز تجلی بصیرت و اعلام ولایت مداری مردم ایران بود.

وی اظهار داشت: در این روز بزرگ تاریخی، مردم مسلمان ایران ولایت پذیری، دیانت، بصیرت و عزت اسلامی خود را به تمام جهان نشان دادند.

امام جمعه بجنورد 9 دی را یوم الله دانست و افزود: این روز در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شده و در سال جاری نیز مردم متعهد کشور با گرامیداشت این روز، بار دیگر با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی تجدید بیعت می کنند.