شبکه اعلام در روستاهای گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: تشکیل کمیته نام از دیگر خدماتی است که در استان ایجاد شده است و در بانک اطلاعات نام در طبقه اناث 250 هزار نام و در طبقه ذکور 230 هزار نام موجود است.

وی اظهار داشت: همچنین امسال همایش مهندسی نام برای دومین بار در استان برگزار شد.

وی با گرامیداشت سوم دیماه روز ملی ثبت احوال عنوان کرد: ثبت وقایع حیاتی، اتقان اسناد هویتی با صدور شناسنامه های مکانیزه و تولید انتشار آمار هویتی از جمله ماموریتهای ثبت احوال است.

ابوترابی بیان داشت: در افق 1404 تلاش بر این است که به عنوان سازمانی تحول گرا و خلاق باشد و تقویت دیتا سنتر اطلاعات جمعیتی کشور، صدور شناسنامه های مکانیزه در سراسر کشور از جمله برنامه هاست.

مدیرکل ثبت احوال گلستان به برخی مشکلات اشاره و اضافه کرد: برای بهره مندی از خدمات ثبت احوال به افرادی که در استانهای دیگر هستند در گذشته کمی مشکل وجود داشت که با ایجاد آرشیو الکترونیکی این مشکل رفع می شود.

وی عنوان کرد: تاکنون دو میلیون 700 هزار جلد سند در استان آرشیو الکترونیکی شد.