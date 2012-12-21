9 دی نقاب از چهره منافقین دور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به فرارسیدن هفته بصیرت یادآور شد: عاشورای سال 88 بود که منافقین و گروهی ارازل و اوباش به همراه کارمندان برخی از سفارتخانه های حاضر در ایران به خیابان ها آمدند و بیشترین توهین های تاریخ را به عزاداری امام حسین(ع) کردند.

وی تصریح کرد: اما ملت وقت شناس با حضور به موقع خود در 9 دی و برخی از شهرستانها در تاریخ هشت دی ماه پاسخی دندان شکن به این گونه رفتار ها دادند.

امام جمعه شیراز افزود: طبق آمار در شهر تهران حدود چهار میلیون نفر و در سراسر کشور 40 میلیون نفر در این روز به خیابان ها آمدند.

آیت الله ایمانی ادامه داد: دشمن در دوران فتنه برنامه ریزی کرده بود که با اطلاعاتی که از داخل به آنها داده می شد بر علیه نظام اقدام کند که بصیرت و حضور مردم ایران اجازه چنین حرکتی را به دشمنان نداد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم عمار یادآور شد: حضور خروشان ملت ایران در 9 دی باعث شد گروهی از جوانان حزب الهی اقدام به راه اندازی جشنواره عمار کنند که با این حرکت از راه هنر نیز دشمنان را ساکت کنند.

وی تاکید کرد: در این جشنواره حضور تمامی جوانان و هنرمندان لازم است و به خصوص جوانان استان فارس که از جمله مناطق فرهنگی و هنری است باید فعالیت فراوان در این راستا داشته باشد.

امام جمعه شیراز ادامه داد: سومین دوره این جشنواره بزرگ در 250 نقطه از سراسر ایران برگزار می شود و هنرمندان و جوانانی که دغدغه انقلاب دارند باید در این جشنواره حضوری چشم گیر داشته باشند.

شش درصد از مردم فارس بی سواد هستند

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته نهضت سواد آموزی، گفت: در این استان شش درصد از مردم بی سواد هستند که این بحث در شان و جایگاه استان فرهنگی و ادبی فارس نیست.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش وظیفه دارد که در راستای مسئولیت های خود نسبت به رسیدگی به وضعیت بی سوادان اقدام کند.