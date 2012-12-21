به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تدین با اعلام برنامههای اجرایی این هفته گفت: با عنایت به نقش ویژه سازمان ثبت احوال در تولید آمارهای جمعیتی در کشور و نقش موثر و ویژه این سازمان در صیانت از مرزهای هویتی ، شورای فرهنگ عمومی سوم دی ماه را به عنوان روز ثبت احوال نام گذاری نمود.
وی گفت: برنامههای گسترده ای برای تبین عملکرد سازمان پیش بینی شده است.
مدیر کل دفتر روابط عمومی وهمکاری های بین الملل سازمان افزود: روز یکشنبه کارکنان ثبت احوال با حضور در حرم مطهر امام(ره) با آرمانهای آن امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید میثاق مینمایند.
تدین اظهار کرد: حضور در برنامه های رسانهای مدیران ستادی سازمان ، معرفی ثبت احوال نوین و معرفی ظرفیتهای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از دیگر برنامههای این هفته خواهد بود.
مدیرکل دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل افزود: معادل این برنامهها در استانها نیز تدارک دیده شده است.
تدین ارائه گزارش آماری 9 ماهه ، دیدار رئیس و معاونین سازمان ثبت احوال با حضرات آیات و مراجع معظم تقلید در قم ، افتتاح گنجینه اسناد هویتی مشاهیر و مفاخر و برگزاری مراسم روز ملی ثبت احوال در تهران و مراکز استانها را برنامههای دیگر سازمان در هفته ثبت احوال عنوان کرد.
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