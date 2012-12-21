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۱ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

برنامه‌های هفته ثبت احوال اعلام شد

مدیر کل دفتر روابط عمومی وهمکاریهای بین الملل سازمان ثبت احوال کشور مهمترین برنامه‌های هفته ثبت احوال را که از روز یکشنبه سوم دیماه آغاز می شود اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تدین با اعلام برنامه‌های اجرایی این هفته گفت: با عنایت به نقش ویژه سازمان ثبت احوال در تولید آمارهای جمعیتی در کشور و نقش موثر و ویژه این سازمان در صیانت از مرزهای هویتی ، شورای فرهنگ عمومی سوم دی ماه را به عنوان روز ثبت احوال نام گذاری نمود.

وی گفت: برنامه‌های گسترده ای برای تبین عملکرد سازمان پیش بینی شده است.
 
مدیر کل دفتر روابط عمومی وهمکاری های بین الملل سازمان افزود: روز یکشنبه کارکنان ثبت احوال با حضور در حرم مطهر امام(ره) با آرمانهای آن امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید میثاق می‌نمایند.
 
 تدین اظهار کرد: حضور در برنامه های رسانه‌ای مدیران ستادی سازمان ، معرفی ثبت احوال نوین و معرفی ظرفیتهای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.
 
مدیرکل دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل افزود: معادل این برنامه‌ها در استانها نیز تدارک دیده شده است.
 
تدین ارائه  گزارش آماری 9 ماهه ، دیدار رئیس و معاونین سازمان ثبت احوال با حضرات آیات و مراجع معظم تقلید در قم ، افتتاح گنجینه اسناد هویتی مشاهیر و مفاخر و برگزاری مراسم روز ملی ثبت احوال در تهران و مراکز استانها را برنامه‌های دیگر سازمان در هفته ثبت احوال عنوان کرد.
 
 
کد مطلب 1771743

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