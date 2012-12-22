حجت الاسلام محمد رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اینکه شیطان به دنبال ایجاد بن بست در راه انسان است، افزود: انسان متقی و مومن با ارتقای بصیرت خود می تواند خود را از دست درازی های شیطان نجات دهد.

وی با بیان اینکه این دوران نیاز به بصیرت دارد، خاطرنشان کرد: باید بصیرت خود را بالا ببریم تا به یقین برسیم.

امام جمعه موقت بیارجمند تقوی را مطمئن ترین و اصلی ترین راه جهت جلوگیری از انحراف مومن برشمرد و اظهار داشت: انسان مومن خود را خوب می شناسم و به این امر توجه دارد که شناخت خدا از او بیشتر است.

احمدی ضمن تاکید بر اینکه انسان متقی در طلب علم هریس است و هرچه بیشتر علم آموزی دارد باز هم قانع نمی شود، بیان کرد: این گونه افراد برای نمره قبولی درس نمی خواند بلکه برای رسیدن به یقین و کشف علوم تلاش می کند.

وی با اشاره به فرمایش حضرت علی(ع) که فرمودند اگر خداوند مقدر نکرده بود تا انسان متقی در دنیا بماند به قدر یک چشم به هم زدن حاضر نبود دنیا را تحمل کند، تصریح کرد: فکر اصیل دینی از انسان متقی و با بصیرت صورت می گیرد.

این کارشناس علوم دینی با اشاره به رویداد های قبل و بعد از انقلاب و حضور مردم در تمامی صحنه های حمایت از انقلاب و اسلامی خصوصا در دوران دفاع مقدس گفت: همین تقوی و بصیرت ملت ایران بود که انقلاب را به ثمر رساند، دفاع مقدس را مدیریت کرد و پس از آن خصوصا در فتنه سال 88 نقشه شوم دشمنان اسلام و انقلاب را نقش بر آب کرد.

احمدی در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه انسان مومن خود را با برنامه های رهایی بخش دین مبین اسلام تطبیق می دهد، تصریح کرد: 9 دی سمبل بصیرت و تطبیق ملت ایران با برنامه های رهایی بخش دین مبین اسلام است.